Hobby wielu kierowców. Ściagawka z ukraińskimi tablicami. AA to Kijów, a inne?

Ukraińskie tablice rejestracyjne to coraz częstszy widok na naszych ulicach i osiedlach. Warto zapoznać się, co oznaczają konkretne litery oraz z jakiego regionu pochodzą samochody.

Od 1995 roku wprowadzono w Ukrainie zupełnie nowy system rejestracji pojazdów, który nie opierał się już na wcześniejszym systemie odziedziczonym po Związku Radzieckim. Numer składał się z pięciu cyfr i dwóch liter oznaczających obwód rejestracji (obwody miały do dyspozycji od jednego do sześciu wyróżników).

Używano wyłącznie 12 liter wspólnych dla alfabetów ukraińskiego i łacińskiego. Po lewej stronie tablic umieszczono flagę państwa, a poniżej dwucyfrowy numer obwodu, co ciekawe był on niezależny od dwuliterowego wyróżnika. Ten układ obowiązywał przez wiele lat, aż do wprowadzenia zupełnie nowych oznaczeń.

Nowy układ tablic od 2015 roku

Aktualnie obowiązujące tablice rejestracyjne są wydawane od stycznia 2015 roku. Od tamtej pory po lewej stronie tablic znajduje się zmodyfikowany "euroband" – niebieski pasek po lewej stronie tablicy z oznaczeniem kraju. W przypadku Ukrainy zamiast gwiazdek Unii Europejskiej znajduje się flaga państwowa. Tuż pod nią zapisano kod kraju (UA) w komunikacji międzynarodowej.

Ukraińskie tablice rejestracyjne składają się z następującego układu: dwie litery, cztery cyfry, dwie litery. Pierwsze dwie litery określają, z jakiego obwodu pochodzi samochód, a następujące po nich cyfry i dwie ostatnie litery są znakami seryjnymi. Na tablicach mogą się pojawić litery wspólne dla alfabetu ukraińskiego i łacińskiego (A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X).

Tablice samochodowe mają czarne znaki umieszczone na białym tle. Wyjątkiem są pojazdy wykorzystywane do transportu zbiorowego (np. autobusy). Wtedy czarne znaki są tłoczone na żółtym tle.

Państwowe pojazdy, które nie mają przypisanego miejsca rejestracji zaczynają się na litery II. Mogą być wydawane wyłącznie dla najwyższych urzędników w państwie. Mają przydzielony numer od 01 do 999. Po lewej strony tablicy widnieje herb, a po prawej stroni flaga Ukrainy.

Tablice motocyklowe i motorowerowe mają taki sam zakres numerów jak w przypadku samochodowych. Jedyną różnicą jest to, że są one trzyrzędowe. W pierwszym rzędzie znajdują się dwie litery z kodem obwodu, w drugim rzędzie cztery cyfry, a w trzecim rzędzie dwie litery. Kolorystyka jest taka sama – czarne znaki na białym tle.

Tablice tranzytowe mają białe znaki na czerwonym tle. Ich zasób składa się z czterech cyfr i dwóch liter poprzedzonych nalepką określającą datę ważności. Tablice tranzytowe nie mają kodu obwodu.

Indywidualne tablice rejestracyjne

Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, kierowcy mają możliwość wykupienia tablic indywidualnych. Można na nich zaprezentować kombinację liter i cyfr, a także znaków występujących w cyrylicy. Tablica pomieści osiem znaków. Koszt tablic składających się z trzech znaków to 300 hrywien (ok. 43 zł). Koszt następnego znaku to 90 hrywien (ok. 13 zł). Do tego trzeba doliczyć jeszcze opłaty związane z rejestracją pojazdu, wynoszące kolejne kilkadziesiąt złotych.

Wyróżniki obwodów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych: