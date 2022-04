To miejsce zachwyca i jest pełne nostalgii. Muzeum Mercedes-Benz wciąga bez reszty

Rewolucja w sektorze transportu drogowego została zapoczątkowana zmotoryzowaniem powozu. Właśnie to kluczowe wydarzenie uważane za narodziny automobilizmu, otwiera wystawę w Stuttgarcie. Trasa wiedzie od pierwszego spalinowego silnika Gottlieba Daimlera i pierwszego samochodu z 1886 roku, aż do najnowszej generacji Mercedesa SL - luksusowego modelu obecnego na rynku nieprzerwanie od ponad 70 lat.

Każdy pojazd stacjonujący w Muzeum Mercedes-Benz ma swoją pasjonującą historię. W obiekcie znajdują się auta przypominające karoce, pierwsze ciężarówki i autobusy, wyczynowe bolidy, silniki mające zastosowanie w lotnictwie, ostentacyjne limuzyny, aż po elektryczne samochody, na koncepcji autonomicznej jazdy kończąc.

Dzieje motoryzacji przedstawiają wystawy stałe oraz specjalne, które co jakiś czas są poddawane zmianom. Ekspozycja to przede wszystkim 136-letnia historia marki rozpoznawalnej w każdym zakątku globu. Oddane do użytku w 2006 roku muzeum to siedem sal Legend oraz pięć sal Collection. Zwiedzanie wnętrz o powierzchni 16 500 metrów kwadratowych oznacza nawet 5-kilometrowy spacer.

Jak duży wpływ na rozwój motoryzacji ma wojna? "Zaczęło się pod piramidami"

Cyfrowe formaty sprawiają, że do tego miejsca można zajrzeć nie wychodząc z domu. Takiego wirtualnego spaceru po obiekcie nie da się jednak przyrównać do osobistej wizyty, będącej emocjonującym doświadczeniem. Wystawa jest ucztą dla zmysłów, rozbudza marzenia i wywołuje uczucie nostalgii.

Podczas zwiedzania człowiek niczym gąbka chłonie wiedzę historyczną przede wszystkim na temat Mercedesów. Od czasu wynalezienia samochodu na drogi wyjechała masa fascynujących pojazdów tej marki. W muzeum eksponowane są ikony wśród aut sportowych, supersamochody marzeń, pojazdy eksperymentalne, futurystyczne koncepty oraz klasyki obdarzone kultem.

Wizyta w Muzeum Mercedes-Benz to szczególne doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci. To miejsce oddające hołd wielu ludziom mającym wkład w rozwój automobilizmu i motorsportu, zbudowane z myślą o ludziach kochających motoryzację.

Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie Fot. Rafał Mądry