Kosmiczna reklama Citroena. Przyciąga wzrok [WIDEO]

Citroen C5 X to flagowy model francuskiego producenta. Auto zostało zaprezentowane w zeszłym roku. C5 X ma łączyć wszystko to co najlepsze w limuzynie, kombi i SUV-ie.

Ponieważ kampania powoli rusza, Citroen zaprezentował pierwszy film promocyjny:

W filmie reklamowym widzimy kierowcę C5 X z rodziną. Kierowca odczuwa głęboki spokój. Jest to emocjonalna metafora, w której wyobrażamy sobie, że kierowca pamięta lub śni o uczuciu, że astronauta może unosić się w kosmosie, kontemplując planetę Ziemię, w pełnej harmonii ze światem, podczas gdy on sam cieszy się chwilą spokoju, zawieszoną w czasie z jego rodzina. Komfort fizyczny i psychiczny zapewniany oczywiście jest przez C5 X. Sprawia, że ??jego jazda jest cicha, płynna i spokojna. To postawa promowana przez markę: humanizm i spokój.

Opinie Moto.pl: Citroen C5 X. Ryzykowna gra może się opłacić

Sceny studyjne kręcono w Słowenii, a sceny dynamiczne w Chorwacji na wyspie Krk. Ścieżka dźwiękowa wykorzystana w reklamie ma odzwierciedlać dobre samopoczucie kierowcy i delikatnie wzmacniać efekt nieważkości.

Nowy C5 X zostanie wprowadzony na rynki europejskie jeszcze w tym miesiącu.