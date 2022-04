Nadchodzą trudne czasy dla handlarzy samochodów. Dla klientów również

Są już dostępne marcowe dane dotyczące rejestracji używanych samochodów w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą trudne czasy. Kwestia dostępności półprzewodników nie dotyczy tej części samochodowego biznesu, ale wysoki kurs Euro i podwyżki cen paliw już tak. Efekty widać już w liczbie zarejestrowanych aut używanych.

Według danych z CEPiK, w marcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce 66 327 używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy – o 19,6 proc. mniej niż w marcu 2021 roku. Przypominamy, że wtedy wyjazdy po samochody ograniczały pandemiczne obostrzenia obowiązujące w większości państw należących do Unii Europejskiej.

Mocny spadek importu aut używanych

Marcowy spadek ma dużo większą dynamikę niż wyniki z lutego, gdy znów porównamy wyniki rok do roku. Wtedy import używanych samochodów zmalał „jedynie" o 9,7 proc. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku na polskie drogi trafiło ponad 180 tys. używanych samochodów. Wynik z pierwszego kwartału 2022 jest gorszy o 12,7 proc. w porównaniu z 2021.

Struktura sprowadzanych pojazdów nadal opiera się na samochodach starszych niż 10 lat – wynik 63,4 proc. Auta o wieku pomiędzy 4 a 10 lat stanowią 28,7 proc. importu. Tylko 7,9 proc. to pojazdy młodsze niż 4 lata.

Maleje zainteresowanie silnikami Diesla – w tej chwili to już tylko 41,4 proc. całego importu. Silniki benzynowe stanowią 55 proc. zarejestrowanych aut, a 1,6 proc. to hybrydy. Niewiele mniej sprowadzono samochodów zasilanych LPG – 1,5 proc. Tylko 0,3 proc. to import samochodów elektrycznych. Przekładając to na liczby – do Polski przyjechało w tym czasie 529 „elektryków".

Przebudzenie na rynku aut używanych. Więcej ofert i niestety wzrost cen

Ponad jedna trzecia sprowadzonych samochodów spełnia jedynie normę Euro 4. Za kilka lat, gdy wejdą strefy czystego transportu, zainteresowanie nowszymi samochodami powinno wzrosnąć. Już teraz widać, że coraz większy udział mają auta spełniające normę Euro 5 (30,3 proc.) i Euro 6 (20,7 proc.).

Wzrost średniej ceny

Pomimo zmniejszonego importu, wiosna to czas, kiedy ożywa sprzedaż samochodów używanych. Z danych AAA Auto wynika, że w marcu wystawiono o ponad 33 tys. więcej ogłoszeń o sprzedaży samochodów niż w lutym. W ostatnim miesiącu pierwszego kwartału pojawiło się 231 824 ogłoszeń.

Klienci decydujący się na zakup samochodu używanego będą musieli przygotować większy budżet. Średnia cena samochodu sprzedawanego na rynku wtórnym wzrosła o 500 złotych i wynosiła w marcu 23 500 zł.

Wszystko wskazuje na to, że w następnych miesiącach trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami.