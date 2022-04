Mamy pełną listę samochodów z Felicity Ace. Są na niej zaskakujące pozycje

Niecałe dwa miesiące temu statek towarowy Felicity Ace, przewożący na pokładzie kilka tysięcy samochodów, zapłonął na środku Oceanu Atlantyckiego. Samochody przewożone na jego pokładzie zostały najpierw strawione przez pożar, a ostatecznie wylądowały na dnie oceanu.

REKLAMA

Więcej ciekawych informacji o rynku motoryzacyjnym znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W sieci pojawił się manifest ładunkowy statku transportowego Felicity Ace. Znalazło się tam wiele egzemplarzy samochodów, które nie trafią już do klientów. Oprócz tego znalazło się tam sporo dziwnych urządzeń, takich jak na przykład:

kosiarka samojezdna Krone MiG M 450

wyciągarka Siebenhaar

maszyny do drążenia otworów Bauer Kelly

używane ciągniki rolnicze

Głównym ładunkiem na statku Felicity Ace były samochody:

Audi A5 Convertible – 84 szt.

Audi A5 Coupe – 43 szt.

Audi A5 Sportback – 147 szt.

Audi e-tron - 121 szt.

Audi etron GT - 1 szt.

Audi Q2 – 1 szt.

Audi Q3 – 297 szt.

Audi Q3 Sportback – 144 szt.

Audi TT – 7 szt.

Audi TT Roadster – 1 szt.

Bentley Bentayga – 77 szt.

Bentley Continental GT – 38 szt.

Bentley Continental GTC – 50 szt.

Bentley Flying Spur – 25 szt.

BMW 750i (2007) – 1 szt.

Fendt (ciągniki rolnicze) - 12 szt.

Ford Mustang (2015) - 1 szt.

Honda Prelude (1996) – 1 szt.

Kia Soul (2014) – 1 szt.

Lamborghini Aventador – 15 szt.

Lamborghini Huracan – 20 szt.

Lamborghini Urus – 50 szt.

Land Rover Santana (1977) – 1 szt.

MAN TGM (ciągnik siodłowy) - 1 szt.

Mini Country Man (2019) – 1 szt.

Nissan Versa Note (2018) - 1 szt.

Porsche 718 Boxster GTS 4.0 – 1 szt.

Porsche Cayenne (2015) – 1 szt.

Porsche Cayenne, Macan, Panamera – 30 szt.

Porsche (inne) – 558 szt.

Seat Ateca – 3 szt.

Volkswagen Caddy – 47 szt.

Volkswagen Golf – 199 szt.

Volkswagen ID.4 – 159 szt.

Volkswagen Jetta (2017) – 1 szt.

Volkswagen Taigo – 1 szt.

Volkswagen Transporter T6 – 116 szt.

Jednak największą ciekawostką na długiej liście są prywatne samochody, które były transportowane feralnym statkiem Felicity Ace. Znajdziemy tam następujące pozycje:

Porsche Cayenne (2015)

Ford Mustang (2015)

Kia Soul (2014)

Nissan Versa Note (2018)

Volkswagen Jetta (2017)

BMW 750i (2007)

Honda Prelude (1996)

Land Rover Santana (1977)

Sporą zagadkę stanowi Honda Prelude. Prawdopodobnie był to model w specyfikacji SiR z numerem seryjnym „65". Nie wiemy, w jakim był stanie, ale dzisiaj to już rzadko spotykany rarytas. Oliwy do ognia w tej sytuacji dodaje fakt, że właściciel samochodu poinformował w sieci, że nie dostanie żadnego odszkodowania od ubezpieczyciela za utratę wyjątkowego samochodu.

Zobacz wideo

Kolejną ciekawostką na pokładzie jest Land Rover Santana z 1977 roku. Jest to po prostu Land Rover Defender, budowany na licencji przez hiszpańską firmę Santana.

Na liście znalazły się również samochody, których właściciele uznali, że warto je przetransportować do USA. W przypadku Mustanga, BMW 750i czy Porsche Cayenne w ogóle to nie dziwi, ale na liście są jeszcze takie modele, jak Nissan Versa Note czy Kia Soul.

Statek Felicity Ace zatonął. Wraz z nim kilka tysięcy vw, porsche, audi i bentleyów

Prawdopodobnie były to samochody przeznaczone pierwotnie na rynek w USA – prawo zabrania importowania pojazdów o specyfikacji innej niż amerykańska. Wyjątkiem są pojazdy mające więcej niż 25 lat. Inną opcją był transport statkiem do Ameryki Środkowej lub Południowej.