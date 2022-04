Koniec z importem LPG z Rosji. Będzie jeszcze drożej?

Jeszcze w tym miesiącu pojawi się projekt nowej ustawy przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przepisy będą dostosowane do kolejnych sankcji nałożonych na Rosję. Póki co, nie ma zbyt wiele informacji na temat szczegółów dokumentu, poza tym, że od maja wprowadzi zakaz importu węgla i ropy naftowej z Rosji, a do końca roku na liście pojawi się jeszcze LPG.

Aktualnie gaz z Rosji stanowi aż 65 proc. całkowitego importu tego paliwa do Polski. Krajowa produkcja LPG wynosi zaledwie 10 proc. To poważny problem, ponieważ popularność tego paliwa jest nadal wysoka - i to nie tylko wśród kierowców.

Aktualnie ponad 3 mln samochodów posiada instalację LPG – to aż 16 proc. wszystkich pojazdów poruszających się po drogach w Polsce. Oprócz samochodów, LPG jest popularnym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania budynków. To sprawia, że Polska jest największym odbiorcą tego paliwa w Europie.

Ceny LPG konsekwentnie rosły przez ostatnie miesiące. Sankcje nałożone w ubiegłym roku na Białoruś spowodowały podwyżki – średnia cena z 2,10 zł za litr podskoczyła do ponad 2,60 zł za litr. Po eksplozji w rosyjskich zakładach Gazpromu szybko przekroczyła 3 zł za litr w sierpniu 2021 r. Ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że cena LPG zaczęła niebezpiecznie dobijać do 4 zł za litr.

Eksperci oceniają, że lada moment przyjdą kolejne podwyżki. W międzyczasie wiele spółek zajmujących się handlem gazem poinformowało, że są gotowe na odcięcie dostaw z Rosji. W dywersyfikacji źródeł pomogą terminale gazowe w Trójmieście i Szczecinie, a także rozwinięta infrastruktura kolejowa. Nowymi dostawcami gazu będzie najprawdopodobniej Szwecja, Litwa oraz Kazachstan.