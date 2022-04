Chevrolet dostarczy Silverado policji. Ma to być pojazd pościgowy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chevrolet idzie w ślady Forda i przekazuje amerykańskiej policji Silverado jako radiowóz pościgowy. Dotychczas amerykanie wykorzystywali model Tahoe.

Silverado PPV bazuje na modelu Chevroleta Crew Cab Short Bed i dodaje pakiet Z71, który obejmuje amortyzatory Rancho, osłonę podwozia i blokadę mechanizmu różnicowego. Zwiększono również prześwit.

Pod maską znalazł się silnik V8 o pojemności 5,3 L. Wytwarza on 360 KM mocy i 519 Nm momentu obrotowego. Moc przekazywana jest na wszystkie cztery koła za pośrednictwem 10-biegowej automatycznej skrzyni biegów.

Silverado PPV wykorzystuje 20-calowe felgi stalowe zapożyczone od Tahoe PPV. Zainstalowano sześciotłoczkowe przednie zaciski Brembo z 16-calowymi tarczami.

Ponieważ pojazd jest przeznaczony do użytku przez policję, oferuje szereg opcji umożliwiających modernizację, w tym dodatkowe wiązki kabli do klaksonu i syreny, wiązki do sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, pięć przełączników upfitter, usuwalne przednie środkowe siedzenie i światła LED lub halogenowe lampy punktowe.

Pakiet funkcji bezpieczeństwa w Silverado PPV jest dostępny w ramach standardowego pakietu Chevrolet Safety Assist, który obejmuje asystenta utrzymania pasa ruchu z ostrzeżeniem o zjechaniu z pasa ruchu, ostrzeganie przed kolizją z przodu, automatyczne hamowanie awaryjne, hamowanie przed pieszymi z przodu oraz przednie reflektory IntelliBeam.

Silverado PPV będzie dostępny późnym latem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.