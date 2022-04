Toyota Proace City Electric ma polski cennik. Na jednym ładowaniu przejedzie do 260 km

Toyota Proace City Electric to nieduży dostawczy van z bezemisyjnym napędem elektrycznym. Litowo-jonowa bateria trakcyjna o pojemności 50 kWh, zapewnia średni zasięg 260 km (według pomiarów WLTP). Pojazd można ładować z domowej sieci lub przy użyciu specjalnych ładowarek. Dedykowana ścienna stacja Wallbox Home z 6-metrowym kablem jest przez dealerów Toyoty oferowana w cenie 2920 zł netto.

Silnik elektryczny legitymuje się mocą 136 KM i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Skrzynia jest automatyczna, a napęd trafia na przednią oś. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 11,2 s. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 135 km/h.

Pojazd zmieści w kabinie 3 osoby i jest dostępny w dwóch odmianach nadwozia i dwóch wersjach wyposażenia. Nadwozie Standard ma 4,4 m długości i zapewnia do 3,3 m3 przestrzeni ładunkowej, zaś wersja Long mierzy 4,75 m długości i mieści do 3,9 m3 ładunku. Bez względu na rodzaj nadwozia elektryczny can może pociągnąć przyczepę o masie 750 kg.

Standardowa wersja Active od 137 900 zł netto

Wyposażenie podstawowej wersji Active zawiera: manualna klimatyzacja, radio z USB, Bluetooth i zestawem głośnomówiącym, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektryczne szyby, komfortowy fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego oraz kanapa dla dwóch pasażerów z systemem Smart Cargo, zwiększającym długość i pojemność przestrzeni ładunkowej. Bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia zwiększa tempomat z ogranicznikiem prędkości, asystent ruszania ze wzniesienia, system monitorowania ciśnienia w oponach, czujnik zmierzchu oraz system powiadamiania ratunkowego eCall, który wzywa służby ratunkowe w razie wypadku.

Wersja Active w długości nadwozia Standard kosztuje od 137 900 zł netto. W przedłużonej odmianie Long od 143 100 zł.

Wersja Comfort od 163 000 zł netto

W wersji Comfort wyposażenie dodatkowe to: system multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 8", Apple CarPlay® i Android Auto™, wyświetlacz LCD 10" na tablicy wskaźników przeznaczony specjalnie dla wersji elektrycznej, przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania 180°, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna i inteligentny kluczyk. Do standardowego wyposażenia wersji Comfort należy także wizualizacja otoczenia z tyłu i z boku pojazdu na ekranie w miejscu lusterka wstecznego z kamer zamontowanych nad tylnymi drzwiami i w lusterku bocznym.

Wraz z wersją Comfort wyposażenie wzbogacone jest o systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania znaków drogowych z funkcjaą inteligentnego dostosowywania prędkości (RSA) i aktywny tempomat (ACC).

Wersja Comfort w długości nadwozia Standard kosztuje od 163 000 zł netto. W przedłużonej odmianie Long od 168 200 zł.