Kod 95 w prawie jazdy. Dla niektórych kierowców jest kluczowy do pracy

Prawo jazdy to nie tylko poszczególne kategorie. Prawo jazdy to również kody zapisane w rubryce z numerem 12. Kody wskazują na ograniczenia (np. związane z koniecznością jazdy w okularach), ale także i dodatkowe uprawnienia. Drugą z kategorii jest kod 95 zapisany w prawie jazdy. Za jego sprawą kierujący otrzymuje tzw. kwalifikację zawodową. A ta otwiera drogę do pracy w charakterze kierowcy zawodowego i podjęcia pracy w transporcie np. międzynarodowym.

Kod 95 w prawie jazdy. Jakie są wymagania?

Aby móc zdobyć kwalifikację zawodową, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E. Poza tym kluczowym wymogiem jest osiągnięcie wymaganego prawem wieku, ukończenie szkolenia oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Co ważne, kod 95 zapisany w prawie jazdy, a więc i sama kwalifikacja zawodowa kierowcy, mają określoną datę ważności. Po jej minięciu kierowca musi odnowić uprawnienia – to odbywa się na podstawie szkolenia okresowego, czyli tzw. kwalifikacji uzupełniającej.

Ile lat trzeba mieć, żeby dostać kod 95 w prawie jazdy?

No dobrze, ale jak właściwie zdobyć kwalifikację zawodową i kod 95 w prawie jazdy? Wymogów jest kilka. Kierujący mus mieć:

ukończony 18. rok życia w przypadku kat. C i C+E dla kwalifikacji wstępnej oraz C1 i C1+E dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

ukończony 21. rok życia w przypadku kat. C lub C+E dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz D lub D+E dla kwalifikacji wstępnej

ukończony 23. rok życia w przypadku każdej kat. i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Od powyższej reguły stosuje się jeden wyjątek. Kwalifikację zawodową kierujący, którzy zdobyli prawo jazdy kat. C1, C1+E, C lub C+E przed 10 września 2009 roku, a kat. D i D+E przed 10 września 2008 roku, zdobywają niejako z automatu po przejściu 35-godzinnej kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej. Kurs kosztuje jakieś 900 zł i kończy się państwowym egzaminem teoretycznym. Płatność za egzamin wynosi 200 zł.

Spod wymogu kwalifikacji zawodowej zwolnieni są np. kierowcy pojazdów, do kierowania których wymagane jest prawo jazdy kat. A1, A, B1, B lub B+E.

Kwalifikacja zawodowa wstępna. Co to jest?

Aby uzyskać kwalifikację zawodową wstępną, trzeba przejść kurs w jednym z ośrodków szkoleniowych. Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin i kosztuje często w granicy 5 tys. zł. Po jego ukończeniu, kandydat musi podejść do egzaminu państwowego. Ten ma formę teoretyczną i kosztuje 200 zł.

Co oznacza kwalifikacja zawodowa wstępna przyspieszona?

W przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej również obowiązuje szkolenie. To trwa nieco krócej – bo 140 godzin. Tym samym jest też tańsze. Przez większość ośrodków zostanie wycenione na 3300 zł. Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej również kończy się teoretycznym egzaminem państwowym. Jego cena to ponownie 200 zł.