Mandat za parkowanie w 2022 r.

1 stycznia 2022 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów karnych. A za jego sprawą na drogach pojawiły się grzywny... grozy! Mandaty dziś są liczone w tysiącach złotych. Czy taki stan rzeczy dotyczy też parkowania? To w dużej mierze zależy od rodzaju wykroczenia. Przy czym najsurowiej karane są te, które uderzają w niepełnosprawnych i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Ale więcej w temacie napiszemy w kolejnej części tekstu.

Zobacz wideo Parkowanie na przystankach w oku policyjnej kamery

Jaki mandat za parkowanie na chodniku 2022?

Nieprawidłowe parkowanie w miastach bardzo często staje się wykroczeniem wymierzonym w pieszych i chodniki. I taryfikator mandatów doskonale o tym wie. Skutek? Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku to jeden z częstszych powodów kar dla kierowców. Grzywna w tym przypadku nie zmieniła się po 1 stycznia 2022 roku i nadal wynosi 100 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierującego 1 punktu karnego – we wrześniu 2022 r. gdy w życie wejdzie nowy taryfikator punktów karnych, ilość punktów zwiększy się do dwóch.

Identyczną karą obwarowane zostało np. zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Ile mandat za złe parkowanie 2022?

Co może oznaczać złe parkowanie? To można zrozumieć chociażby jako złamanie zasady 10 i 15 metrów, a do tego np. obowiązywania linii ciągłych czy pojawienia się na drodze wysepki. To jedne z wyższych mandatów za parkowanie. Powód? Bo wykroczenie doprowadzające do ich wypisania albo zdecydowanie utrudniają ruch na drodze, albo sprawiają, że kierowca tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ile konkretnie wynosi mandat za złe parkowanie w roku 2022? Oto zestawienie kar:

Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – mandat 300 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – mandat od 100 do 300 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie – mandat 200 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu – mandat 100 zł i 1 pkt karny

W przypadku powyższych wykroczeń karę podwyższy nieco nowy taryfikator punktów karnych, który zacznie obowiązywać we wrześniu 2022 roku. Po jego wejściu w życie policjant dopisze do konta kierującego nie 1, a 2 punkty karne.

Aktualny taryfikator mandatów na rok 2022. W Polsce doszło do rewolucji

Mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu

Mandat za parkowanie nie zawsze dotyczy chodnika czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może mieć też charakter typowo porządkowy. Tak właśnie stanie się w przypadku kolejnych trzech wykroczeń. Oto przykłady mandatów za parkowanie w niedozwolonym miejscu:

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu – mandat 100 zł i 1 pkt karny

Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych 2022?

Od zawsze najwyższym mandatem za parkowanie jest mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych bez koniecznych uprawnień. I tego akurat nowy taryfikator mandatów nie zmienił. Ile dziś trzeba zapłacić za zatrzymanie na niebieskiej kopercie bez karty parkingowej? Wykroczenie takie zostanie wycenione przez stróżów prawa na 800 zł i 5 punktów karnych. Do końca roku 2021 kara wynosiła 500 zł. Kolejną kwalifikacją jest zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych ze sfałszowaną kartą parkingową. W takim przypadku 5 punktów karnych zostanie. Mandat wzrośnie jednak do 1200 zł.

Ile wynosi mandat za parkowanie bez biletu w SPP?

Jest jeszcze jeden typ mandatu. Mowa o mandatach wlepianych kierowcom w strefach płatnego parkowania za parkowanie bez biletu. Warto jednak pamiętać o tym, że w tym przypadku słowo mandat używane jest nieco na wyrost. Bo kara taka mandatem de facto nie jest. SPP to wynik innych regulacji. W ich ramach obowiązuje wewnętrzny regulamin i to na jego podstawie wypisywane są kary (czy też tzw. opłaty dodatkowe). Nie mają one charakteru legislacyjnego czy mandatowego. Tym samym ich wysokość zależy od decyzji zarządcy terenu. Dla przykładu w Warszawie to 250 zł, a w Krakowie już 150 zł.