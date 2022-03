Co to jest DOP na buspach. Ważny napis na drodze

Kolejne porady w zakresie prawa o ruchu drogowym i organizacji ruchu w miastach znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Buspasy mniej więcej od dwóch dekad znają wszyscy kierowcy poruszający się po większych miastach. To nic innego jak pasy przeznaczone wyłącznie do ruchu autobusów. Chodzi o przyspieszenie komunikacji w miastach i tym samym zachęcenie do korzystania z komunikacji zbiorowej. W roku 2018 dostęp do buspasów otrzymali również kierowcy samochodów elektrycznych i wodorowych. Tak stanowi ustawa o elektromobilności. Na tym koniec? No właśnie nie. Bo czasami buspas jest pasem DOP.

Pas DOP: co to znaczy?

Pierwsze pytanie brzmi: co to znaczy skrót DOP? DOP to nic innego jak dopuszczony. A dopuszczony wskazuje na listę pojazdów, które na danym odcinku mogą poruszać się buspasem. Czasami będą to taksówki, czasami pojazdy służb ratunkowych, czasami motocykle, a czasami auta osobowe, ale przewożące np. minimum 3 pasażerów. Tu ponownie celem jest usprawnienie ruchu w mieście. A podstawę do tworzenia buspasów DOP daje ustawa Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 10 ust. 6, który mówi że "prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych".

Kto może jeździć po pasie DOP?

Lista pojazdów może się zmieniać. I to nie tylko w zależności od miasta, ale także w zależności od konkretnego buspasa. Listę wskazuje się oddzielnie dla każdego z pasów DOP w zależności od potrzeb pojawiających się na danym odcinku. Skąd zatem kierowcy mają wiedzieć co oznacza pas BUS DOP na danym odcinku? To dość proste. Pasy takie są bowiem oznaczane w dwojaki sposób. Po pierwsze za sprawą znaku pionowego F-19 "Pas ruchu dla określonych pojazdów". Na jego powierzchni pojawiają się słowa BUS i DOP oraz lista dopuszczonych rodzajów pojazdów. Po drugiej oznaczenie pasów DOP ma też wymiar graficzny. Symbole typów pojazdów mogą zostać bowiem namalowane na jezdni. Może pojawić się na niej napis TAXI, symbol motocykla lub np. napis 1+2.

Kierowcy często pytają: czy motocyklem można jeździć po buspasach? Można, ale tylko wtedy, gdy symbol motocykla lub napis motocykl pojawią się na znaku F-19. Zgoda taka dotyczy nie tylko motocykli, ale często też motorowerów.

Co to jest MTON?

W miastach wyznaczane są nie tylko pasy BUS czy pasy DOP. Spotkać można również pasy MTON. Co to jest MTON? To nic innego jak Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. W takim przypadku buspasem mogą poruszać się również busy, które przewożą do szkół lub innych placówek dzieci niepełnosprawne. Zastrzeżenie? W tym przypadku jest jedno. Operator danego pojazdu musi najpierw podpisać umowę z zarządem konkretnej gminy. To ten dokument, a nie sam fakt przewozu niepełnosprawnych, daje mu dostęp do pasów MTON.

Jaki jest mandat za jechanie buspasem i pasem BUS DOP?

Podstawowy mandat za jazdę pasem DOP bez uprawnień wynosi dokładnie 100 zł i 1 punkt karny. Kara jest raczej symboliczna i nie zwiększyła się po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów 1 stycznia 2022 roku. Na tym jednak możliwości karania kierowców nie kończą się. Może się bowiem okazać np., że buspas podlega oddzielnej sygnalizacji świetlnej lub organizacji ruchu. Dla przykładu mandat za niezastosowanie się do kierunków ruchu wyznaczonych za pomocą znaku F-10 to już 250 zł. A kwota dodatkowo zostanie uzupełniona aż 5 punktami karnymi. W przypadku niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, grzywna sięgnie nawet 500 zł i 6 punktów karnych.