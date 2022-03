Szwajcarzy pokazali auto z 1200 KM mocy. Tak ma powrócić Hispano Suiza

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Daniel Baumgartner, członek zarządu Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, powiedział, że produkcja Maguary HS1 GTC rozpocznie się w kwietniu tego roku. Dodał, że pierwsze egzemplarze produkcyjne zostaną zaprezentowane do czwartego kwartału 2022 roku w Los Angeles oraz innych imprezach publicznych i prywatnych w USA (Laguna Seca Raceway), w Europie (Circuit Paul Ricard we Francji, Goodwood w Anglii) oraz w Zjednoczone Emiraty Arabskie (Yas Marina Circuit w Abu Dhabi). Jeśli chodzi o dostawy do pierwszych klientów, zaplanowane są one na pierwszy kwartał 2023 roku.

Zobacz wideo W Studiu Biznes test Mercedesa Citan

Hispano Suiza Maguari HS1 GTC został po raz pierwszy zaprezentowany w 2019 r. jako model koncepcyjny. Pierwotnie firma chciała zaprezentować wersję produkcyjną w czerwcu 2020 r. w Petersen Museum w Los Angeles. Jednak pandemia pokrzyżowała te plany.

Pomimo problemów firma kontynuowała prace nad swoim samochodem, tak by produkcja ruszyła w zakładach w Monachium.

Jak widać z oficjalnych grafikach Maguary HS1 GTC, auto nieco ewoluowało pod względem wyglądu zewnętrznego. Zmiany obejmują różne wloty powietrza na przednim zderzaku, zniknięcie ostrego emblematu „South American Stork" (Maguari) na przedzie, który najprawdopodobniej będzie zgodny z przepisami bezpieczeństwa, zastosowano większy splitter, mniejsze lusterka i prostokątne końcówki rur wydechowych. Model zachowuje masywne, 22-calowe kute felgi z przodu i 23-calowe z tyłu, obute z oponami mieszanymi (285/35 ZR22 z przodu i 335/30 ZR23 z tyłu).

Supersamochód posiada następujące wymiary: 5100 mm długości, 2100 mm szerokości i tylko 1250 mm wysokości. Auto waży 1890 kg.

Samochód Batmana trafi pod młotek. Replika skrywa ogromny silnik

Opiera się na aluminiowej ramie, a nadwozie wykonano z włókna węglowego i aluminium. Umieszczony centralnie 5,5-litrowy silnik V10 z podwójnym turbodoładowaniem wytwarza 1200 KM mocy i 1100 Nm momentu obrotowego. Moc jest przekazywana na tylne koła przez siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów z podwójnym sprzęgłem.

Maguari ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 2,8 s., natomiast prędkość maksymalna została ograniczona do 360 km/h. Rzeczywista prędkość może przekraczać 400 km/h. Maguari HS1 GTC będzie wyposażony w karbonowo-ceramiczne hamulce o średnicy 440 mm z sześciotłokowymi zaciskami.

Maguari HS1 GTC będzie autem limitowanym do 300 sztuk w przeciągu sześciu lat. Rocznie ma powstawać 50 takich samochodów. Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG planuje sprzedaż supersamochodu z silnikiem V10 w USA, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Pomimo podobieństw w nazwie, szwajcarska Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG nie jest powiązana z hiszpańską Hispano Suiza, która ujawniła w pełni elektryczne supersamochody Carmen i Carmen Boulogne.