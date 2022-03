Czy 10-latkowie mogą prowadzić Ferrari? Mogą w Wielkiej Brytanii

Oczywiście nie jest możliwe, aby osoby, które nie mają prawa jazdy, ani nie są w trakcie kursu, mogły prowadzić auto na drogach publicznych. Inaczej jednak jest w przypadku zamkniętych torów samochodowych czy ośrodków szkoleniowych. Tam nie obowiązuje prawo o ruchu drogowym, a najwięcej zależy od wewnętrznego regulaminu. Jeśli więc właściciel dopuści taką możliwość, osoby niepełnoletnie również będą mogły prowadzić samochód na nitce toru.

Pozostaje jeszcze kwestia auta. Jeśli rodzice nie są akurat w posiadaniu sportowego supersamochodu, ktoś będzie musiał im uciechom go udostępnić. To na pierwszy rzut oka wydaje się mało rozsądne. Jeśli opanowania kilkusetkonnego auta sprawia trudność nawet doświadczonym kierowcom, to tym bardziej będzie to duże wyzwanie dla 10-latka. Są jednak firmy, które podejmują się takiego ryzyka.

Jedną z nich jest brytyjska firma TrackDays. Organizuje ona wiele szkoleń dla kierowców oraz atrakcji w postaci przejażdżek sportowymi autami po różnych torach i ośrodkach. Część z nich jest przeznaczona dla młodszych zainteresowanych.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Z oferty mogą skorzystać osoby w wieku 10-17 lat, które osiągnęły wzrost 148 cm. Wymogiem jest także, aby młoda kierowca nie był pod wpływem alkoholu ani innych substancji odurzających. Jeśli już spełni te wymagania, to będzie mógł usiąść za kierownicą jednego z aut.

Wybór jest ciekawy. To m.in.: Aston Martin DB9, Porsche 911, McLaren MP4 czy Ferrari 458 Italia. Jazdy organizowane są w 11 miejscach w Wielkiej Brytanii. Najtańsza opcja to koszt 79 funtów, czyli ok. 435 zł. W tej cenie, za kierownicą supersamochodu można przejechać 6 mil, czyli niecałe 10 km. To wydaje się być bardzo rozsądna cena.

A jak jest w Polsce? Czy istnieje możliwość jazdy po torze bez prawa jazdy?

W Polsce według przepisów również istnieje możliwość, aby prowadzić samochód na zamkniętym torze bez prawa jazdy. Najczęściej jednak regulaminy takich ośrodków nie dopuszczają do takiej sytuacji. W dodatku nie udało mi się znaleźć podobnej polskiej oferty skierowanej do osób niepełnoletnich.

To nie znaczy, że osoby chcące zdobyć pierwsze doświadczenia za kierownicą, nie mają czego szukać na torach. Niektóre z nich organizują specjalne szkolenia przygotowujące przyszłych kierowców do jazdy. Taką ofertę posiada Tor Modlin pod nazwą "Nastoletni Kierowca".

Uczestnicy mogą na nim nauczyć się obchodzenia z autem pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Sama obecność takich kursów jest bardzo uzasadniona, gdyż 30 godzin jazdy na kursie na prawo jazdy, to naprawdę niewiele czasu, aby stać się odpowiedzialnym kierowcą.