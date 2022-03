Nowe dowody rejestracyjne wchodzą za miesiąc. Wiemy, kto będzie musiał wymienić

Więcej na temat formalności związanych z rejestracją pojazdu przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zgłosiłeś niedawno zakup samochodu, w wyniku czego referat komunikacji wydał ci dowód rejestracyjny? Niestety, ale w tym punkcie nie mamy dla ciebie dobrych informacji. Bo już za miesiąc twój nowy dowód rejestracyjny stanie się... starym dowodem. I powód przemawiający za tym jest dość prosty. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowy wzór dokumentu.

Zobacz wideo 2500 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach

Nowy dowód rejestracyjny. Co się zmieni?

Opracowanie nowego wzoru dowodu rejestracyjnego to nie efekt nudy urzędników. Nie jest tak, że po kilku latach postanowili po prostu coś zmienić. To raczej efekt zmian przepisów, które nakładają na dokumenty wydawane przez organy państwowe nowe wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń. W efekcie nowy dowód rejestracyjny dużo trudniej będzie podrobić. A wszystko za sprawą:

mikrodruków pozytywowych i negatywowych o treści "Rzeczpospolita Polska",

nadruków widocznych w świetle ultrafioletowym,

zastosowaniu włókien zabezpieczających widocznych w świetle dziennym,

dwutonowych znaków wodny.

Zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W efekcie kierowcy tak naprawdę niełatwo może być odróżnić stary dowód rejestracyjny od nowego.

Nowy wzór dowodu rejestracyjnego 2022 Fot. MI

Nowe dowody rejestracyjne w teorii od 1 maja. W teorii!

Nowe dowody rejestracyjne powinny pojawić się w wydziałach komunikacji w całym kraju mniej więcej 1 maja 2022 roku. Czemu piszemy mniej więcej? Po pierwsze 1 maja to Święto Pracy. Tego dnia nie ma zatem możliwości złożenia wniosku rejestracyjnego w urzędzie. Po drugie nie jest też tak, że po tej dacie stare dowody trafią do kosza i zostaną zastąpione nowymi. Najpierw wytwórnia papierów wartościowych wykorzysta stare druki i dopiero wtedy wprowadzi do użytku nowe. To w praktyce – i w głos rozporządzenia Ministra Infrastruktury – może potrwać nawet do 11 lipca 2022 roku.

Pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym. Czy naprawdę trzeba się nim aż tak bardzo martwić?

Czy stary dowód rejestracyjny trzeba będzie wymienić?

Zasadnicze pytanie brzmi: skoro w urzędach pojawią się nowe dowody rejestracyjne, to czy to oznacza, że stare będą podlegać wymianie? Całe szczęście... nie! I wyraźnie mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W par. 2 wyraźnie stwierdza, że "dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność". Par. 3 dodaje, że "(...) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane".

W skrócie, na razie nie ma sensu, aby kierowcy tłumnie umawiali wizyty w wydziałach komunikacji. Dowód rejestracyjny na nowy będą musiały bowiem wymienić tylko te osoby, które chcą przerejestrować auto po zakupie.

Ile będzie kosztować nowy dowód rejestracyjny?

Ile będzie kosztować nowy dowód rejestracyjny? Nie ma informacji mówiących o tym, że nowy typ zabezpieczeń sprawi, że opłata za dokument wzrośnie. To oznacza tyle, że kierowca rejestrujący pojazd nadal zapłaci w wydziale komunikacji dokładnie 54 zł. Co więcej, będzie musiał również wnieść opłatę ewidencyjną – ta wynosi jednak symboliczne 0,50 zł.