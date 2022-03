Volkswagen wsparł odbudowę lasu w sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego

Zobacz wideo Efekt akcji możesz zobaczyć w naszej galerii lub na poniższym filmie:

Niezwykle cieszy nas bardzo pozytywny odzew wielu redakcji, które po testach naszych aut chętnie angażują się w projekt. Po każdym zrealizowanym teście naszego samochodu z silnikiem spalinowym, przedstawiciel redakcji mógł wskazać, w którym z trzech wyselekcjonowanych przez nas miejsc mamy zasadzić 70 drzew. Widok tysięcy nowych drzew zasadzonych w Zawoi jest dla nas czymś wyjątkowym – bardzo dziękujemy naszemu partnerowi, Polskiemu Związkowi Zrzeszeń Leśnych za doskonałą współpracę przy tym projekcie

- komentuje mówi Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki Volkswagen.

Sadzenie lasów w Polsce to część "Way To Zero"

Marka Volkswagen w związku ze swoją strategią „Way To Zero" konsekwentnie zmniejsza emisję CO2, stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i równoważy emisję dwutlenku węgla, której nie da się uniknąć. Poza oferowaniem modeli elektrycznych produkowanych z neutralnym bilansem węglowym, marka dąży do pełnej dekarbonizacji w poszczególnych obszarach swoich działań. Rozpoczęty wraz z początkiem 2021 roku projekt redukcji i kompensacji śladu węglowego aut z parku dziennikarskiego jest jednym z działań odzwierciedlających dążenia Volkswagena.

Najczęściej wybierana lokalizacja przez dziennikarzy

W październiku 2021 roku w Zawoi, na południu Polski zasadzono osiem tysięcy nowych drzew. Liczba ta nie jest dziełem przypadku: to właśnie na Zawoję wskazywali najczęściej dziennikarze jako na miejsce, w którym miały zostać posadzone drzewa.

W tym lesie wystąpił podwójny problem: mocno dały mu się we znaki zarówno kornik drukarz jak i silne wiatry halne. Mnóstwo osłabionych przez szkodniki drzew w wyniku wiatrów łamało się i las bardzo szybko się degradował. Postanowiliśmy go odbudować, wzmocnić poprzez nasadzenia rodzimych gatunków, takich jak jodła czy buk

- powiedział Maciej Mętel z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Gdzie teraz sadzone będą drzewa?

Dziennikarze mogli wskazywać na miejsce nasadzeń jeszcze Czarnowo i Ryboły. W 2022 r. wybierać będzie można z nowych lokalizacji.

W Siewierzu las ucierpiał w minionym roku m.in. w wyniku huraganowych wiatrów. W Bukowsku odbudowany ma zostać drzewostan, do którego zniszczenia przyczynił się nie tylko wiatr, ale i śnieg, za sprawą tzw. okiści. Trzecia z lokalizacji, las w Zubrzycy Dolnej doświadczył tego samego, co drzewostany w Siewierzu i Bukowsku, dodatkowo do jego degradacji przyczyniło się działanie szkodników, takich jak kornik drukarz.