Dlaczego samochody zużywają więcej gazu LPG niż benzyny?

Wynika to z faktu innej zawartości energii obydwu mediów. Zawartość energii w jednym litrze gazu LPG (mieszanina propan/ butan w stosunku 50/50 proc.) wynosi 25,02 MJ. W jednym litrze benzyny, zawartość energii wynosi aż 38 MJ. Tym samym aby uzyskać podobną wartość energii trzeba zużyć więcej gazu.

Czy gaz nie niszczy silnika?

Problemem w przypadku spalania gazu LPG jest wyższa temperatura nad tłokiem niż w przypadku spalania benzyny. Tym samym silniki zasilane LPG są bardziej obciążone cieplnie.

Dodatkowo, ze względu na dostarczenie paliwa w formie gazowej, nie występuje efekt chłodzenia zaworów dolotowych, tak jak w przypadku zasilania benzyną. To wszystko sprawia, że zawory mają większą tendencję do podwyższonego zużycia gniazd zaworowych i przylgni grzybków zaworowych, a w efekcie do przepalenia zaworu i konieczność naprawy. Jest to jednak zauważalne szczególnie w starszych silnikach. W nowych wersjach problem nie występuje.

Czy używamy tego samego oleju co w wersjach benzynowych?

Klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów przewiduje tylko podział na oleje do silników diesel i benzynowych. Stąd też w samochodach z instalacją LPG kierowcy stosują oleje do

silników benzenowych. Wprawdzie zastosowanie takiego oleju nie wpływa negatywnie na ochronę jednostki napędowej ale -ze względu na wyższą temperaturę pracy- powoduje nieco szybszą utratę niektórych właściwości oleju.

Warto wlać do silnika olej który „dopasowano" do specyfiki pracy jednostek zasilanych gazem. Na naszym rynku są m.in.: Platinum Gas Synthetic 5W-40, Platinum Gas Semisynthetic 10W-40, mineralny (tańszy) Orlen Oil Gas Lubro 15W-40, mineralny Lotos Gas, Półsyntetyczny Tedex Runner Gas, mineralnyTedex Gas i wiele, wiele innych.

Czy świece zapłonowe są te same co w wersji benzynowej?

W przypadku spalania gazu LPG inne jest zapotrzebowanie na napięcie zapłonowe, co wynika z wyższej temperatury zapłonu gazu. Ponadto wyższa temperatura w komorze spalania i brak odparowującej benzyny, która schładza świecę zapłonową i inne części komory spalania, sprawiają że świeca zapłonowa jest inna.

Elektrody świecy zapłonowej pracującej przy spalaniu gazu bardziej się nagrzewają, a dodatkowo -ponieważ gaz LPG stawia większy opór elektryczny- musi być zmniejszony odstęp elektrod. Wszystko to sprawia, że świeca zapłonowa w samochodzie który ma założoną instalację gazową musi być inna niż w tradycyjnym silniku. Warto też pamiętać, że świece te mają mniejszą trwałość. Przykładowo w firmie Bosch świece irydowe o najwyższych parametrach są zalecane do wymiany po przebiegu 100 000 km w wersjach benzynowych i po przebiegu 30 000 km w wersjach LPG.

Czy instalacja gazowa fabryczna różni się od montowanej prywatnie?

Jeżeli chodzi o elementy składowe to nie, gdyż w obu przypadkach są to podzespoły od producenta takich instalacji. Jest za to ogromna różnica w jakości montażu elementów we wnętrzu i przełączników, gdyż producent realizuje to poprzez założenie dedykowanych materiałów, a zakład montujący musi zaadoptować istniejące elementy.

Ponadto w niektórych samochodach z instalacją fabryczną jest ona podłączona do komputera pokładowego. Dzięki temu mamy podgląd na zużycie chwilowe, zużycie średnie, oraz zasięg osobno w przypadku zasilania benzyną i osobno gdy jedziemy wykorzystując paliwo gazowe. Wśród dostępnych w salonach samochodów, taką innowacyjną formę wyświetlania danych mają obecnie Dacia i Renault.

Aktualna oferta nowych samochodów z fabryczną instalacją LPG

Dacia Logan – cena od 57 900 zł

Samochód ma wymiary [dł/szer/wys – mm] 4396/1784/1501, a rozstaw osi wynosi 2649 mm.

Na rynku Logan jest obecnie oferowany tylko w jednej wersji silnikowej. Jest to trzycylindrowa jednostka 1,0 turbo 90 KM z instalacją LPG.

Pojemność zbiornika benzynowego wynosi 50 litrów. Pojemność zbiornika na gaz wnosi 40 litrów. Zasięg na obu paliwach wynosi zatem ok 1500 km.

Dacia Sandero – cena od 55 700 zł

Pojazd ma wymiary [ 4088/1758/1499, a rozstaw osi wynosi 2604 mm. Wersja dwupaliwowa benzyna/LPG ma silnik 1,0 turbo o mocy 100 KM (zwiększona moc w stosunku do silnika w Loganie). Pojemność zbiornika benzynowego wynosi 50 litrów.

Pojemność zbiornika na gaz wynosi 40 litrów. Zasięg na obu paliwach wynosi zatem ok 1500 km.

Do porównań cenowych przyjęto model Sandero z silnikiem 1,0 turbo 90 KM.

Dacia Duster – cena od 63 500 zł

Ten najpopularniejszy obecnie model Dacii ma wymiary [dł/szer/wys – mm] 4341/1804/1633, a rozstaw osi wynosi 2673 mm. Wersja dwupaliwowa wykorzystuje tę samą jednostkę 1,0 turbo 100 KM, co Sandero. Pojemność zbiornika benzynowego wynosi 50 litrów.

Pojemność zbiornika na gaz wnosi aż 50 litrów. Zasięg na obu paliwach wynosi zatem ok 1500 km.

Do porównań cenowych przyjęto model 1,0 turbo 90 KM.

Fiat Panda – cena od 55 700 zł

Samochód segmentu „A" firmy Fiat ma wymiary 3686/1662/1635, a rozstaw osi wynosi 2300 mm. W przypadku tego modelu wersja dwupaliwowa ma silnik czterocylindrowy 1,2 o mocy 69 KM. Pojemność zbiornika benzynowego wynosi 37 litrów.

Pojemność zbiornika na gaz wnosi 38 litrów. Zasięg na obu paliwach wynosi zatem ponad 1000 km

Do porównać cenowych przyjęto wersję 1,0 70 KM

Hyundai i10 – cena od 62 400 zł

Samochód segmentu „A" firmy Hyundai ma wymiary 3670/1680/1480, a rozstaw osi wynosi 2345 mm.

Wersja dwupaliwowa jest montowana fabrycznie do klasycznego silnika czterocylindrowego 1,2 84 KM. Porównanie cenowe jest więc różnicą jaką musimy dopłacić do wersji z LPG.

Zbiornik paliwa ma 36 litrów. Zbiornik LPG wynosi 40 litrów

Hyundai i20 – cena od 71 000 zł

Model ma wymiary 4040/1775/1450, a rozstaw osi wynosi 2580 mm. Wersja dwupaliwowa jest montowana fabrycznie do klasycznego silnika czterocylindrowego 1,2 84 KM. Porównanie cenowe jest więc różnicą jaką musimy dopłacić do wersji z LPG.

Zbiornik paliwa ma 40 litrów. Zbiornik LPG wynosi 40 litrów

Kia Rio – cena od 63 400 zł

Samochód segmentu „A" firmy KIA ma wymiary [dł/szer/wys – mm] 4065/1775/1450, a rozstaw osi wynosi 2580 mm. Model jest bratem Hyundai'a i20, stąd też układ dwupaliwowy jest identyczny. Także wyliczenie cenowe jest jedynie różnicą jaką musimy dopłacić do wersji z LPG.

Zbiornik paliwa ma 40 litrów. Zbiornik LPG wynosi 40 litrów.

Renault Clio – cena od 67 400 zł

Samochód segmentu „B" marki Renault ma wymiary [dł/szer/wys – mm] 4050/17981440, a rozstaw osi 2583 mm. Model ma ten sam układ napędowy co w przypadku Dacii 1,0 100 KM.

Pojemność zbiorników na benzynę i na gaz wynosi odpowiednio 39 litrów i 32 litry. Zasięg wynosi zatem ponad 1200 km

Tak jak w przypadku Dacii porównanie cenowe dokonano z wersją wyposażoną w silnik 1,0 90 KM

Renault Captur - 79 400 zł

Crossover marki Renault ma wymiary [dł/szer/wys – mm] 4227/1797/1676, a rozstaw osi 2639 mm.

Dwupaliwowy układ napędowy to jednostka 1,0 100 KM. W tym przypadku pojemność zbiorników wynosi: na benzynę – 48 litrów, na gaz LPG – 40 litrów. Zasięg wynosi zatem ponad 1300 km.

Samochody na LPG tabela fot. Bogusław Korzeniowski

Kiedy się zwróci wyższa cena?

Niestety, aby móc tanio eksploatować swoje auto, musimy zainwestować większą kwotę podczas zakupu. Jak widać ze sporządzonego zestawienia najbardziej opłacalna jest oferta Renault i Dacii.

Według danych cennikowych dla Dacii Sandero, instalacja LPG to dodatek 2300 zł. Przyjmując, że średnie zużycie wynosi 5,4 l/100 km benzyny i 7,0 l/100 km gazu, to roczny koszt przy przebiegu 15 000 km wyniesie – 5265 zł za benzynę i 3937 zł za LPG (ceny przyjęto 6,5 zł za litr benzyny i 3,75 zł za litr gazu LPG). Tym samym rocznie oszczędzamy 1300 zł. Koszt zwróci się zatem już po dwóch latach.

Jedynym problemem jest fakt konieczności corocznej wizyty na stacji diagnostycznej celem „podbicia przeglądu rejestracyjnego" (w nowych samochodach bez instalacji LPG przegląd jest po trzech latach, po pięciu i następnie co roku).

Gwarancja producenta na samochód wynosi dokładnie ten sam okres co w przypadku wersji bez instalacji LPG i obejmuje również wszystkie elementy układu LPG.