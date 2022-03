Nowe modele Hondy na 2023 rok. To zelektryfikowane SUV-y

Wraz z premierą nowego Civica e:HEV, Honda zdradziła również swoje plany na kolejny rok. Japoński producent zamierza rozszerzyć swoją ofertę modelową, wprowadzając do niej dwa zelektryfikowane SUV-y.

Honda e:Ny1 fot. Honda

Pierwszy to hybrydowy SUV z segmentu C, który w gamie modelowej ma znaleźć dla siebie miejsce między Hondą HR-V i CR-V, co będzie go czyniło konkurencją dla takich aut jak Nissan Qashqai, Ford Kuga czy Kia Sportage. Producent nie zdradza na razie żadnych szczegółów, ale można spodziewać się, że nowy model wykorzysta ten sam napęd hybrydowy co w Civicu. To 2-litrowa jednostka napędowa połączona z dwoma silnikami elektrycznymi. Taka kombinacja ma dostarczać 184 KM i moment obrotowy o wartości 315 Nm.

Wprowadzanie do oferty nowych aut z napędem hybrydowym to tylko półśrodki do celu, jakim jest zaprzestanie sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. Honda zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w przyszłym roku pokaże także w pełni elektrycznego SUV-a przeznaczonego na rynek europejski. Ten będzie nieco mniejszy i będzie wpisywał się w segment B. Tutaj także nie są jeszcze znane szczegóły, ale mamy małą zapowiedź. Kompaktowy elektryk został zaprezentowany jako prototyp o nazwie e:Ny1. W jego przypadku także nie wiemy nic o napędzie, jednak prawdopodobne jest, że trafi do niego ten z sam co do przeznaczonych na rynek chiński modeli e:NS1 i e:NP1. Oznaczałoby to moc 180 lub 201 KM oraz baterie o pojemności 68,8 kWh.

"Nowe modele, które wprowadzimy w 2023 roku, wyznaczają kierunek rozwoju kolejnej generacji zelektryfikowanych samochodów Hondy" - mówi Tom Gardner, starszy wiceprezes Honda Motor Europe.

Oprócz dwóch zupełnie nowych modeli, Honda zapowiedziała także nową generację CR-V, która po raz pierwszy w Europie będzie dostępna zarówno jako pełna hybryda, jak i z napędem hybrydowym typu plug-in.