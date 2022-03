Więcej na temat przepisów o ruchu drogowym przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Prawo o ruchu drogowym określa reguły, które obowiązują na drogach publicznych w Polsce. I zaraz obok określania pierwszeństwa czy wskazywania znaczenia znaków drogowych, kluczową regułą są ograniczenia prędkości. Jakie limity prędkości obowiązują na polskich drogach w roku 2022? Tych jest więcej, niż mogłoby się Wam wydawać. Wszystkie podajemy poniżej.

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – motocykle i samochody do 3,5 t

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 90 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 90 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h

autostrada – 140 km/h

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – zespół pojazdów

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 70 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 80 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h

autostrada – 80 km/h

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – autobus

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 70 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 80 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h

autostrada – 80 km/h

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – autobus spełniający dodatkowe warunki

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 70 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 80 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 100 km/h

autostrada – 100 km/h

Autobus spełniający dodatkowe warunki to autobus przeznaczony wyłącznie do przewozu pasażerów siedzących.

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – pojazdy ciężarowe

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 70 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 80 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h

autostrada – 80 km/h

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – strefa zamieszkania

Specyficzny przypadek ograniczenia prędkości stanowy strefa zamieszkania. Po przekroczeniu znaku D-41 każdy typ pojazdu może osiągnąć maksymalnie 20 km/h. A to nie koniec. W strefie zamieszkania to pieszy ma pierwszeństwo na drodze, a do tego kierowca może parkować pojazd tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu przy pomocy tablicy D-18 "Parking".

Limity prędkości na polskich drogach 2022 r. – motorower i ciągnik rolniczy

Limity prędkości na polskich drogach dotyczące motorowerów wyznaczają ich maksymalną prędkość na poziomie 45 km/h. Co ważne, motorowerem nie można wjechać np. na drogę ekspresową czy autostradę. Identyczny zakaz dotyczy również ciągników rolniczych. Jeżeli chodzi o pozostałe typy dróg, ciągnik ma prędkość ograniczoną do 30 km/h.

Limity prędkości czasami wynikają ze... znaków

Sytuacja, w której limit prędkości wynika ze znaku drogowego, a nie typu drogi i terenu dotyczy nie tylko strefy zamieszkania. Doskonały przykład dotyczy również znaku B-33 "Ograniczenie prędkości". Czasami zwiększa on limit szybkości, a czasami zmniejsza. Drugi z przypadków może wynikać z obecności miejsca kluczowego dla bezpieczeństwa, stanu drogi lub np. robót drogowych.

Limity prędkości a mandaty za prędkość w 2022 r.

Warto pamiętać o tym, że limity prędkości na polskich drogach zostały wyznaczone po to, aby kierowcy się do nich stosowali. Szybsza jazda niż wynika to z przepisów jest wykroczeniem. A wykroczenie pociąga za sobą odpowiedzialność mandatową. Jak wysokie są mandaty? To pokazujemy poniżej.