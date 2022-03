437,1 km/h - tyle osiągnął Hennessey Venom F5 Hypercar [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Hennessey Venom F5 Hypercar narodził się w Stanach Zjednoczonych. Firma, która jest odpowiedzialna za ten projekt chce przebić się przez granicę 300 mil na godzinę. Ostatnio co prawda nie chcieli ustanawiać nowego rekordu, ale i tak się udało.

Próba prędkości odbyła się w lutym na torze Johnny Bohmer Proving Grounds na Florydzie, gdzie Hennessey wziął Venoma F5, aby przeprowadzić ostateczną kalibrację układu kierowniczego, hamowania, silnika i aerodynamiki. Klasyczne rozwojowe badania. Przy okazji ustanowili swój nowy rekord 437,1 km/h.

Nie ma jednak co oczekiwać, że w najbliższym czasie i ten wynik zostanie pobity. W tym momencie firma chce się skupić na produkcji samochodów i jak dobrze pójdzie to do końca roku wyda ponad 12 Venomów F5. Testy dotyczące prędkości mają być wznowione pod koniec tego roku.

Venom F5 jest limitowanym autem. Jego twórcy chcą sprzedać jedynie 24 sztuki, gdzie każdy kosztuje 2,1 mln dolarów. Auto jest dostępne wyłącznie z jednosprzęgłową, półautomatyczną skrzynią biegów z łopatkami zmiany biegów. Bestia z podwójnym turbodoładowaniem była reklamowana z maksymalną prędkością ponad 311 mil na godzinę (500 km/h), jednak nie udało się jeszcze osiągnąć takiej prędkości. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 2,6 sekundy. 400 km/h osiąga w 15,5 s.

Hennessey nie jest jedynym producentem, który chce pobić rekord prędkości, ponieważ SSC North America również chce osiągnąć 300 mil na godzinę w ich modelu Tuatara. Możliwe, że jeszcze Koenigsegg będzie chciał coś zdziałać w tej kwestii, bo Bugatti już sobie odpuściło i nie interesują ich większe prędkości po tym jak osiągnęli prędkość 304,77 mil na godzinę z prototypem Chiron Super Sport 300+. Nie była to co prawda średnia prędkość w obie strony, jaka była potrzebna do zakwalifikowania się do oficjalnego rekordu, ale mimo wszystko jest to imponujące osiągnięcie.