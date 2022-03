Po Bidenie w Warszawie czas na biegaczy. Od soboty utrudnienia i zamknięte drogi [MAPA]

Warszawa - utrudnienia dla kierowców

Wizyta prezydenta Joe Bidena w Warszawie i związany z nią paraliż komunikacyjny to nie jedyna przykra niespodzianka, jaka czeka w ten weekend na warszawskich kierowców. W niedzielę 27 marca na ulicach miasta zorganizowane zostaną dwa biegi masowe - 16. Warszawski Półmaraton Pokoju oraz towarzyszący mu bieg na pięć kilometrów.

Na szczęście w tym przypadku organizatorzy mogli udostępnić konkretny plan imprezy, podać ulice, na których czekają nas utrudnienia oraz orientacyjne godziny zamknięcia.

Choć oba biegi zaplanowano na niedzielę, to pierwsze utrudnienia czekają kierowców już w sobotę. Wisłostrada na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 21:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta. To ważna informacja, ponieważ Wisłostrada to jedna z głównych arterii miasta.

W niedzielę utrudnienia związane z Warszawskim Półmaratonem

16. Warszawski Półmaraton Pokoju to pierwszy masowy bieg w stolicy po pandemii. Start zaplanowano na 9.00 w niedzielę. Biegacze wystartują z ulicy Konwiktorskiej, pobiegną na Żoliborz, na Pragę, dotrą do Agrykoli i zakończą bieg w Parku Fontann. Czołówka mężczyzn będzie finiszowała ok. 10.00, a kobiet ok. 10.10.

O godz. 13. wystartuje bieg na 5 km. Biegacze ruszą z Konwiktorskiej, pobiegną Mickiewicza, Krasińskiego i Wisłostradą dotrą do mety w Parku Fontann.

Utrudnienia Warszawa - bieg

STARE I NOWE MIASTO, ŻOLIBORZ, MARYMONT – 26 i 27 marca (sobota i niedziela)

Wisłostrada (na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 21:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta.

będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 21:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta. Dojazd do PKOLu będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 13:45.

będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 13:45. Konwiktorska (START 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 19:00 w niedzielę. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

(START 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 19:00 w niedzielę. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Wybrzeże Gdańskie na odcinku między ul. Krasińskiego a ul. Grodzką (jezdnia zachodnia, META 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. godz. 20:00 w niedzielę (przywrócenie ruchu na 2 pasach, od ok. 22:00 całkowite przywrócenie ruchu). Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas.

na odcinku między ul. Krasińskiego a ul. Grodzką (jezdnia zachodnia, META 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. godz. 20:00 w niedzielę (przywrócenie ruchu na 2 pasach, od ok. 22:00 całkowite przywrócenie ruchu). Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas. Sanguszki – przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę.

– przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę. Muranows k a – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 13:45. Tym samym niemożliwy będzie przejazd ul. Międzyparkową.

k – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 13:45. Tym samym niemożliwy będzie przejazd ul. Międzyparkową. Andersa oraz ul. Mickiewicza (na odcinku Słomińskiego – Plac Wilsona) – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00 w obu kierunkach. Przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym.

oraz ul. Mickiewicza (na odcinku Słomińskiego – Plac Wilsona) – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00 w obu kierunkach. Przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym. Plac Wilsona – w niedzielę w godz. 8:30-14:00 nastąpi zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa bez możliwości zjazdu w ul. Krasińskiego.

– w niedzielę w godz. 8:30-14:00 nastąpi zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa bez możliwości zjazdu w ul. Krasińskiego. Krasińskiego (jezdnia południowa) – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do Placu Wilsona.

– będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do Placu Wilsona. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) – będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do 21:00 w niedzielę. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) będzie przejezdna przez cały czas.

– będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do 21:00 w niedzielę. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) będzie przejezdna przez cały czas. Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego – będą zamknięte w niedzielę w godz. 5:00 – 18:00.

PRAGA PÓŁNOC – 27 marca (niedziela)

W rejonie Placu Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem przejazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 8:45-12:00 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8:45-10:45 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem przejazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 8:45-12:00 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8:45-10:45 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską. Most Gdański – w kierunku do Śródmieścia będzie przejezdny przez cały czas. W kierunku Pragi będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:45-10:45.

w kierunku do Śródmieścia będzie przejezdny przez cały czas. W kierunku Pragi będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:45-10:45. Starzyńskiego (jezdnia południowa) – w kierunku Mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. W kierunku Targówka będzie wyłączona z ruchu w godz. 8:45-10:45 (biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego).

– w kierunku Mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. W kierunku Targówka będzie wyłączona z ruchu w godz. 8:45-10:45 (biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego). Namysłowska – będzie zamknięta w godz. 8:45:-11:00.

– będzie zamknięta w godz. 8:45:-11:00. Ratuszowa – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 11:30.

– będzie zamknięta w godz. 8:30 – 11:30. Wybrzeże Helskie – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 11:20.

– będzie zamknięta w godz. 8:50 – 11:20. Okrzei – będzie zamknięta w godz. 9:00-11:30. Dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 12:00.

– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:30. Dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 12:00. Jagiellońska – będzie zamknięta w godz. 8:55-11:35.

– będzie zamknięta w godz. 8:55-11:35. Zamoyskiego – będzie zamknięta w godz. 9:00-11:40.

– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:40. Sokola– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:45.

będzie zamknięta w godz. 9:00-11:45. Wybrzeże Szczecińskie – będzie zamknięta w godz. 9:00 -11:55.

– będzie zamknięta w godz. 9:00 -11:55. Most Świętokrzyski (jezdnia południowa i południowa) – będzie zamknięty w godz. 9:00 – 12:00 (zamknięcie jezdni południowej zamyka możliwość funkcjonowania jezdni północnej) .

POWIŚLE, MOKOTÓW – 27 marca (niedziela)

Odcinek ul. Tamka – ul. Gagarina (ciągu ulic Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Myśliwiecka – Szwoleżerów – Czerniakowska – Solec – Wioślarska) będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:50-12:15.

(ciągu ulic Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Myśliwiecka – Szwoleżerów – Czerniakowska – Solec – Wioślarska) będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:50-12:15. Przejazd między wschodnią, a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim . Ruch samochodowy w kierunku północnym na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Dodatkowo pomiędzy ul. Ludną a ul. Łazienkowską będzie wydzielony pas w kierunku południowym, który umożliwi wyjazd z Powiśla mostem Łazienkowskim w kierunku wschodnim albo al. Armii Ludowej w kierunku zachodnim.

. Ruch samochodowy w kierunku północnym na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Dodatkowo pomiędzy ul. Ludną a ul. Łazienkowską będzie wydzielony pas w kierunku południowym, który umożliwi wyjazd z Powiśla mostem Łazienkowskim w kierunku wschodnim albo al. Armii Ludowej w kierunku zachodnim. Tamka (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego) – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 12:15.

(na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego) – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 12:15. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 9:10-12:00. Utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.

– będzie zamknięta w godz. 9:10-12:00. Utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża. Rozbrat, Górnośląska, Hoene-Wrońskiego – będą zamknięte w godz. 9:10 -12:15.

– będą zamknięte w godz. 9:10 -12:15. Szwoleżerów – będzie zamknięta w godz. 9:00 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:00 – 12:45. Czerniakowska – będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45. Solec – będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45. Wioślarska – będzie zamknięta w godz. 9:20 – 12:52.

– będzie zamknięta w godz. 9:20 – 12:52. Wybrzeże Kościuszkowskie – będzie zamknięta w godz. 9:25 – 13:00.

16. Warszawski Półmaraton Pokoju - mapa:

16. Warszawski Półmaraton Pokoju fot. organizator