Zmodyfikowany Ford Bronco z 1979 r. jest droższy niż nowy Raptor

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ten konkretny Bronco został wystawiony na aukcję Bring A Trailer i został gruntowanie odnowiony w 2021 r. przez Firehouse Vintage Vehicles, przeszedł również szereg modyfikacji. I chociaż aukcja jeszcze potrwa kilka dni, to jego cena przekroczyła już 100.000 dolarów.

Zobacz wideo Ford S-Max - na rynku obecny jest od lat, teraz prezentuje się w nowej, hybrydowej odsłonie

To co rzuca się w oczy tym Bronco to farba Raven Black. Terenówka ma również zdejmowany hardtop w dopasowanym kolorze, chromowane zderzaki i zestaw kutych 17-calowych kół z oponami BFGoodrich All-Terrain T/A K02.

Spod maski wyrzucono oryginalny silnik i zastąpiono go 5-litrowym Coyote V8, który wyposażony jest w wlot zimnego powietrza JLT Performance i rurowe kolektory wydechowe.

V8 jest połączony z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów i dwuzakresową skrzynią rozdzielczą, która może napędzać tylne lub wszystkie cztery koła. Wprowadzono także inne zmiany, w tym wzmocnione hamulce i nowe elementy zawieszenia.

Po co ci ta miękka hybryda? Wyjaśnia nam mały SUV z takim układem

Firehouse Vintage Vehicles przeprowadził również remont wnętrza Bronco. Przednie i tylne siedzenia są obite czerwoną skórą, która rozciąga się również na panele drzwi i deskę rozdzielczą.

Według opisu aukcji wynika, że Bronco przejechał zaledwie 72 km od momentu renowacji. Nie podano natomiast oryginalnego przebiegu.