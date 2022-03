Bezemisyjny statek, w którym udziały ma Toyota. Na razie to tylko projekt

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Firma EODev zaprezentowała prototyp średniej wielkości statek komercyjny Energy Observer 2 z napędem wodorowym. We wspomnianej firmie udziały ma Toyota i to ona dostarczy ogniwa paliwowe.

Energy Observer 2 to wielozadaniowy statek towarowy zasilany ciekłym wodorem, oferujący bardzo duże możliwości transportowe i znaczną autonomię. Jego bezemisyjny napęd wykorzystuje generator EODev RexH2.

Statek ma mieć nośność do 5000 ton. Tego typu statki wielozadaniowe, które są alternatywą dla transportu drogowego stanowią 37 proc. światowej floty. Nic więc dziwnego, że właśnie na tego typu statku skupił się firma.

Energy Observer 2 ma długość 120 metrów, szerokość 22 metry, zanurzenie 5,5 metra i nośność 5000 ton. Powierzchnia żagli wynosi 1450 m². Ekonomiczna średnia prędkość to 12 węzłów. Statek jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 4 MW, zasilanym przez generator RexH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty o mocy 2,5 MW. Wodór, który trafia do generatora RexH2, jest magazynowany w ciekłej postaci w zbiornikach o pojemności 1000 m3, które mieszczą 70 ton tego paliwa. Zapewniają one zasięg do 4000 mil morskich, czyli 7400 km.