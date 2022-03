Maserati zaatakuje Porsche. Model Grecale oficjalnie zadebiutował

Segment luksusowych SUV-ów ma się dobrze, czego przykładem jest premiera tego modelu. Każdy producent z segmentu premium, który chce się liczyć na rynku, musi mieć taki samochód w ofercie. A najlepiej kilka – w różnych rozmiarach. W Maserati szlaki przetarło Levante, a teraz przyszedł czas na młodszego przedstawiciela marki spod znaku trójzębu.

Premiera Maserati Grecale była kilkukrotnie przekładana ze względu na problemy z dostępnością podzespołów. Na początku była mowa o 16 listopada, ale stanęło na 22 marca. W końcu możemy się przyjrzeć wszystkim szczegółom dotyczącym modelu.

Auto ma 4846 mm długości, 1948 mm szerokości i 1670 mm wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 2901 mm. Nowy model jest pozycjonowany niżej niż jedyny, jak dotąd SUV w ofercie Maserati – Levante. Wyróżnikiem nowego modelu jest nowe logo Maserati, które pojawia się w każdym modelu od czasu MC20.

We wnętrzu Grecale po raz pierwszy pojawił się cyfrowy zegarek. Nie brakuje panelu dotykowych, co stało się już standardem wśród producentów marek premium. Kierowca ma do dyspozycji kilka wyświetlaczy – największy o przekątnej 12,3 cala zamontowany centralnie. Obok niego umieszczono kolejny o przekątnej 8,8 cala – jest to dodatkowy panel do sterowania różnymi elementami. Trzeci zamontowano z tyłu i oddano do dyspozycji pasażerów na tylnej kanapie.

Pasażerowie nie powinni narzekać na komfort. Miejsca jest pod dostatkiem, a oprócz tego będą otoczeni materiałami o wysokiej jakości. Znajdziemy tam drewno, włókno węglowe i skórę. Wyposażenie standardowe stoi na najwyższym poziomie. W topowych odmianach znajdziemy coś dla audiofili - 21-głośnikowy system audio od Sonus Faber.

Maserati Grecale będzie dostępne w trzech wersjach: Grecale Trofeo, Grecale Modena i Grecale GT. Najmocniejsza odmiana Trofeo skrywa silnik benzynowy V6 o pojemności trzech litrów. Jednostka bazująca na konstrukcji Nettuno rozwija maksymalną moc 530 KM. Grecale będzie przyspieszać od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 285 km/h.

W pozostałych wariantach pojawi się układ mild hybrid. Dwulitrowe, czterocylindrowe silniki będą dysponować mocą 330 i 300 KM. Przyspieszenie do setki w wersji Modena potrwa 5,4 sekundy, a w wersji GT 5,6 sekundy. W zależności od wersji kierowca będzie miał do wyboru jeden spośród kilku trybów jazdy: Comfort, GT, Sport, Corsa i Off-Road. Każdy z nich różni się pracą zawieszenia, układu kierowniczego i napędu.

Za rok w ofercie pojawi się jeszcze elektryczne Maserati Grecale Folgore. Auto będzie wyposażone w elektryczny napęd działający pod napięciem 400 V. Szczegółowe dane techniczne są owiane tajemnicą, ale można się spodziewać momentu obrotowego o wartości 800 Nm.

Wszystko wskazuje na to, że Maserati Grecale będzie godnym konkurentem dla Porsche Macana. Ceny na razie pozostają nieznane, ale pierwsi klienci już złożyli zamówienia na ten pojazd.