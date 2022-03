Motocyklista nie dał rady uciec przed BMW. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie

Jazda pod wpływem alkoholu znacznie obniża percepcję kierowcy. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i szalenie niebezpieczne. O wypadek i tragedię na drodze nie trudno, dlatego prowadzenie na podwójnym gazie jest surowo zabronione przez prawo. Utrzymanie właściwego toru jazdy jest bardzo trudnym zadaniem szczególnie w momencie prowadzenia jednośladu.

O tym, jak ciężko kieruje się motocyklem, kiedy głowa jest ciężka, a wzrok nie domaga, przekonał się pewien mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. 36-letni mężczyzna poruszający się obwodnicą Nowej Soli, został w sobotę 19 marca zauważony przez policjantów ostrowieckiej drogówki. Uwagę mundurowych zwrócił brak kasku ochronnego. Stróże prawa podjęli decyzję o zatrzymaniu.

Zaproponował policjantom 10 tys. zł łapówki. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu

Mężczyzna na widok policji zaczął uciekać. Jak czytamy w komunikacie prasowym, wyraźne zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wysyłane przez mundurowych przemieszczających się nieoznakowanym radiowozem BMW. Rozpoczął się pościg. Ucieczka została przerwana już po kilku minutach w miejscowości Stara Słupia.

Funkcjonariusze zdecydowali się użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego. BMW uderzyło w Yamahę i jednoślad został przewrócony. Kierującemu nic się nie stało. W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że maszyna jest niezarejestrowana, nie ma aktualnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia.

Nieodpowiedzialny motocyklista na długo zapamięta wieczór, kiedy podjął decyzję o uciecze. Policjanci szybko odkryli, że mężczyzna prowadził pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponadto nie posiadał on uprawnień do kierowania. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Kierowanie pod wpływem alkoholu jest zagrożone karą 2 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywną. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli ustawodawca przewiduje natomiast karę do 5 lat więzienia.

