Aktualny taryfikator mandatów dla pieszych 2022. Tutaj też sporo nowości

Uważną lekturę nowego taryfikatora mandatów szczególnie mocno polecamy nie tylko kierowcom, ale i rowerzystom, osobom poruszającym się na hulajnogach elektrycznych czy innych środkach transportu osobistego, ale też właśnie pieszym. Bo ich również dotknęły zmiany. Tak, być może nie w tak dużym stopniu jak inne grupy. Nadal jednak w ich przypadku możliwa jest kilkutysięczna grzywna. I opcja taka pojawia się szczególnie w razie popełnienia jednego z dwóch wykroczeń.

Mandaty dla pieszych są niskie? A co powiesz na 2 tys. zł?

Twórcy nowego taryfikatora mandatów podczas zaostrzania kar skupili się na zachowaniu pieszych w rejonie przejazdów kolejowych. Właśnie dlatego po 1 stycznia 2022 roku wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie, zakończy się grzywną wynoszącą 2 tys. zł. Nie do dwóch tysięcy zł, a wynoszącą dokładnie dwa tysiące! Z identyczną karą pieszy musi się liczyć w jeszcze dwóch przypadkach. Gdy wszedł na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie, a do tego jest kierującym kolumną pieszych lub poganiaczem.

Dwa po 2 tys. i jeden nowy mandat dla pieszych w 2022 roku

2-tysięczna grzywna z pewnością przemawia do wyobraźni. Jak wyglądają pozostałe mandaty? W nowym taryfikatorze pojawiło się nowe wykroczenie. To dotyczy korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. Grzywna w tym przypadku to 300 zł. Poza tym pieszy może dostać 200 zł kary np. za wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu. Reszta mandatów dla pieszych oscyluje w granicy 50 do 100 zł.

Mandaty dla pieszych 2022 – lista wykroczeń:

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza – 50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi – 50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – 50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – 100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – 50 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych – 150 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 200 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – 200 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym – 50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym – 100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – 50 zł

Przebieganie przez jezdnię – 50 zł

Chodzenie po torowisku – 50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – 50 zł

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych – 300 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych – 50 zł

Mandaty dla pieszych wzrosły. Nie aż tak jak dla kierowców!

Na koniec dwa wnioski. Wysokie mandaty dla pieszych nie powinny dziwić. Tak, z uwagi na fakt, że są najsłabszym uczestnikiem ruchu drogowego, należy im się ochrona szczególna. To pewne. Pewne jest jednak też to, że nie mogą się stać świętymi krowami. A więc gdy wykazują szczególnie rażące ignorowanie przepisów, powinni być karani w sposób równie szczególnie rażący. Po drugie piesi i tak mogą odetchnąć z ulgą po publikacji nowego taryfikatora mandatów. W ich przypadku wzrosły dosłownie dwie grzywny. Kierowcy pojazdów są w sytuacji zdecydowanie gorszej...