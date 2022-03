Co oznacza ta strzałka? Może Ci ułatwić tankowanie

Jeśli macie więcej niż jeden samochód lub zdarza wam się jeździć nieswoimi autami, to pewnie znaleźliście się kiedyś w sytuacji, w której nie wiedzieliście, po której stronie dystrybutora stanąć. Być może wcale nie musicie wtedy wysiadać z auta, żeby sprawdzić, z której strony znajduje się wlew paliwa.

REKLAMA

Więcej tekstów o motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Od czego zależy, po której stronie jest wlew paliwa?

Nie ma ogólnej reguły mówiącej, po której stronie auta znajduje się wlew paliwa. W większości aut europejskich będzie to po prawej stronie. W przypadku aut japońskich częściej znajdziemy go po stronie lewej. Nie jest to jednak żelazna zasada, ale pozwala na jeden wniosek. To, po której stronie dystrybutora będziemy stawać, może zależeć od rodzaju ruchu, jaki odbywa się w kraju producenta auta. W Japonii ruch jest lewostronny, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że w japońskich autach, wlew paliwa będzie z lewej strony. W większości krajów europejskich poruszamy się prawą stroną jezdni, a więc europejskie auta częściej będą zatrzymywały się po lewej stronie dystrybutora.

Oznaczenia na dystrybutorach. Co oznacza E5, E10 i B7?

Strzałka przy wskaźniku poziomu paliwa

Być może producent waszego auta zadbał o to, abyście nie mieli takich rozterek. Spójrzcie na wskaźnik poziomu paliwa i znajdźcie na nim ikonkę dystrybutora. Widzicie przy nim strzałkę? Jeśli tak, to już wiecie, po której stronie auta znajduje się korek wlewu. Takiej wskazówki nie znajdziecie jednak w każdym aucie. W razie pomyłki większość stacji dysponuje wystarczająco długimi wężami, aby sięgnęły do drugiej strony auta.