Niemcy sprawdzili elektryki. Mroźna aura to niższy zasięg nawet o 50 proc.

Niemieckie stowarzyszenie ADAC przeprowadziło badanie, z którego wynika jasno, że na krótkich i podmiejskich trasach zużycie energii w samochodzie elektrycznym gwałtownie wzrasta. Gdy temperatura za oknami spada grubo poniżej zera - zużycie energii może się nawet podwoić.

Pomiary przy temperaturze -7 i +14 st. Celsjusza

W tym zestawieniu Volkswagen ID.3 okazał się najbardziej "energożernym" pojazdem. Elektryczny hatchback przy temperaturze -7 stopni Celsjusza potrzebował prawie o sto procent więcej energii, żeby przejechać odcinek o długości 23 kilometrów, w porównaniu z temperaturą plus 14 stopni Celsjusza.

Zasięg samochodu elektrycznego - porównanie Fot. ADAC

W zestawieniu przeprowadzonym przez ADAC najlepiej wypadł Fiat 500e wyposażony w niewielki akumulator o pojemności 37 kWh. Zużycie we włoskim maluchu było o 34 procent wyższe. Tuż za nim uplasowało się Renault Zoe z wynikiem o 44 procent gorszym. Pozostałe modele napędzane elektrycznie (Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E, Lexus UX300e) zużywały od 46 do 59 procent więcej energii podczas mrozów.

Badanie ADAC - samochody elektryczne fot. ADAC

W przeciwieństwie do Fiata 500e, VW ID.3 jest wyposażony w pompę ciepła, ale ten element wyposażenia znajduje się również w Nissanie Leaf i Renault Zoe.

Zadaniem pompy ciepła jest doprowadzenie temperatury akumulatora do optymalnych warunków – w zakresie od 20 do 40 stopni Celsjusza. Stąd zwiększone zużycie energii, ponieważ na krótkich odcinkach pompa pracuje bardzo wydajne, przez co ma zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Gdy akumulator pracuje w optymalnej temperaturze, pompa zużywa mniej energii i poprawia się wydajność. Koncern VW zamierza wprowadzić w najbliższym czasie aktualizację oprogramowania, która poprawi wydajność akumulatora.

Pomiary na trasie przy temperaturze 0 i 20 st. Celsjusza

Podczas badania przeprowadzonego na torze testowym przy temperaturze bliższej zera, wszystkie modele testowe zużywały zauważalnie więcej energii elektrycznej niż w ciepłej aurze. Volkswagen znów okazał się najbardziej "głodny" i zużył o 30 procent więcej. Renault Zoe i Peuegot e-208 potrzebowały o 21 procent więcej energii.

Badanie ADAC - samochody elektryczne Fot. ADAC

Badanie w ramach cyklu Green NCAP przewiduje trasę o długości 23 kilometrów. Natomiast to właśnie w pierwszym etapie jazdy konieczność rozgrzania akumulatora oraz wnętrza samochodu pochłania zwykle najwięcej więcej energii. Im dłuższa trasa, tym bardziej te zużycie się rozkłada w czasie. Po całkowitym ogrzaniu wnętrza wystarczy niewiele energii, żeby potrzymać temperaturę.

Jak zwiększyć zasięg i nie marznąć?

Kierowcy wszystkich samochodów elektrycznych muszą się pogodzić z faktem, że zimą zasięg będzie mniejszy. ADAC przygotowało przy okazji kilka porad, jak efektywnie polepszyć zasięg.

Przede wszystkim parkować samochód w cieplejszym pomieszczeniu i unikać ekstremalnych mrozów. Jeśli mamy taką możliwość, warto zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, gdzie samochód jest ładowany.

Zamiast ogrzewać powietrze przy pomocy klimatyzacji warto skorzystać z ogrzewania foteli i kierownicy, ponieważ są to bardziej efektywne energetycznie rozwiązania. Jeśli korzystamy z układu klimatyzacji, to warto pamiętać o zamykaniu obiegu, co przyspieszy ogrzewanie powietrza w kabinie.

Jeśli utkniemy zimą w korku lub śnieżycy, nie powinniśmy się martwić. Według badań ADAC w zakresie temperatur pomiędzy -9 a -14 stopni Celsjusza akumulator w Renault Zoe wystarczy na utrzymanie komfortowej temperatury przez 17 godzin. Pod warunkiem, że będzie naładowany do pełna.