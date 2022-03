Co ile trzeba sprawdzać instalację LPG? Przegląd, homologacja i nakaz policjanta

Więcej porad dotyczących eksploatacji samochodów z LPG znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Instalacja LPG może przynieść spore oszczędności na kosztach eksploatacji. To wie prawie każdy kierowca w Polsce. Ale czy prowadzący wiedzą o czym trzeba pamiętać, aby instalacja gazowa była bezpieczna, dobrze pracowała i przede wszystkim okazała się legalna? Dziś przypomnimy cztery kluczowe zasady.

Po pierwsze przegląd techniczny auta z instalacją LPG

Nowy samochód musi przejść przegląd techniczny w stacji kontroli pojazdów po 3 latach. Następne badanie odbywa się po dwóch kolejnych latach i dopiero od piątego roku eksploatacji wchodzi zasada mówiąca o corocznej wizycie w SKP. Przypadek ten nie dotyczy jednak pojazdów posiadających instalację LPG. Według przepisów te muszą się pojawiać na przeglądzie technicznym dopuszczającym pojazd do użytkowania najpóźniej co 12 miesięcy – nie ma tu wyjątków dla aut nowych. Nawet jeżeli kierowca o tym zapomni, może skorzystać z pewnej "ściągi". Tą jest wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu określający termin ważności badania technicznego.

Ile kosztuje przegląd techniczny samochodu z instalacją LPG? W sumie 162 zł – 98 zł za badanie okresowe, 63 zł za specjalistyczne badanie instalacji gazowej i 1 zł opłaty za wpis do CEPiK.

Po drugie przegląd instalacji LPG, ale u gazownika!

Podczas przeglądu technicznego samochodu z instalacją LPG w stacji kontroli pojazdów diagnosta sprawdzi przede wszystkim szczelność instalacji oraz termin homologacji butli. A te dwa czynniki nie przesądzają jeszcze o sprawności układu. Dlatego średnio co 10 do 20 tys. km (według zaleceń producenta instalacji) kierowca powinien pojawiać się na przeglądzie u gazownika. Ten wymieni filtry w instalacji, a do tego sprawdzi poprawność jej działania oraz dokona ponownej kalibracji sterownika. Przegląd u gazownika to coś jak przegląd samochodu w ASO. Może być też wymagany np. do zachowania gwarancji na montaż instalacji gazowej.

Ile kosztuje przegląd samochodu z instalacją LPG u gazownika? Kwoty są zróżnicowane – zależą od rodzaju instalacji i zakresu prac. Za przegląd trzeba zapłacić od 100 do 200 zł.

Po trzecie homologacja butli gazowej

Każda butla gazowa jest homologowana na 10 lat. Czas biegnie od momentu jej legalizacji i jest zapisany m.in. w dokumentach dotyczących instalacji LPG. Po minięciu terminu homologacji samochód nie przejdzie przeglądu technicznego. Producent bowiem nie gwarantuje, że dalsza eksploatacja butli jest bezpieczna. Co powinien zrobić kierowca? Wymienić ją na nową lub wykonać ponowną homologację posiadanej już butli. Nowy zbiornik kosztuje jakieś 500 – 600 zł z montażem. Homologacja jest tańsza – kosztuje przeciętnie 200 – 250 zł.

Na czym polega homologacja butli? Kierowca udaje się do warsztatu, który posiada uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. Tam sprawdzana jest grubość i ogólny wygląd powłoki zewnętrznej zbiornika, dokonywana jest rewizja wewnętrzna zbiornika, sprawdzana jest wytrzymałość ciśnieniowa butli oraz odbywa się ocena czytelności i zgodności wszystkich danych na tabliczce znamionowej. Na tej podstawie wydawana jest decyzja o przedłużeniu homologacji zbiornika LPG maksymalnie o kolejne 10 lat.

Po czwarte kolizja, odebranie dowodu i ponowne nadanie

W sytuacji, w której dojdzie do kolizji aut, uszkodzenia są poważne, a do tego jeden z pojazdów jest wyposażony w instalację LPG, wezwana na miejsce policja z pewnością odbierze dowody rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu i wprowadzi do bazy CEP stosowną informację. Skutek? Kierowca nie może jeździć autem do momentu wykonania naprawy i przeprowadzenia powtórnego badania technicznego. Dopiero opinia diagnosty potwierdzająca bezpieczeństwo eksploatacji samego samochodu, jak i instalacji LPG, uprawniają pojazd do powrotu na drogi publiczne.

Takie badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów jest droższe. Kierowca zapłaci w sumie 256 zł – 94 zł za powypadkowe badanie techniczne, 98 zł za badanie okresowe, 63 zł za specjalistyczne badanie instalacji gazowej i 1 zł opłaty za wpis do CEPiK.