Czy opony mają termin ważności? Nie tylko bieżnik decyduje o kupnie nowych

Jak uważnie byście nie obejrzeli kompletu nowych opon, jednej rzeczy nie zobaczycie. Daty ważności opony. A to dopiero pierwsza z ciekawostek. Druga jest taka, że opony mają tak właściwie nie jedną, a dwie daty ważności. I dziś o każdej z nich opowiemy w tym właśnie materiale.

Data ważności opony. Czyli kiedy opona jest oponą nową?

Kierowców interesuje przede wszystkim bieżnik. Podczas zakupu nowych opon sprawdzają czy nie jest naruszony i czy ma tzw. włoski. To ich zdaniem najważniejszy dowód tego, czy ogumienie nie było używane. I choć w tym przekonaniu jest sporo prawdy, klucz do pojęcia nowa opona na rynku europejskim jest jeszcze jeden. Według normy PN-C94300-7 oponę należy uznać za fabrycznie nową do 3 lat od daty produkcji. Oczywiście nie mówimy o oponie, która od trzech lat jest eksploatowana. Mówimy o oponie, która:

nigdy nie była zamontowana w pojeździe,

jest dostępna w sklepie motoryzacyjnym lub innym punkcie,

była przechowywana w odpowiednich warunkach temperaturowych i np. nie na słońcu, a do tego nie miała kontaktu z olejem czy smarem.

3-letni termin ważności wyznaczony przez normę europejską wynika z warunków logistycznych. Nie ma możliwości, aby ogumienie zaraz po wyprodukowaniu z miejsca trafiło do sklepu i kilka dni później zostało sprzedane. To raz. Dwa warto z drugiej strony pamiętać, że jeżeli sprzedający chce wam zbyć ogumienie, które zostało wyprodukowane wcześniej niż 3 lata temu, nie może go nazywać nowym. I to pomimo faktu, że posiada nienaruszony bieżnik.

Jak sprawdzić datę produkcji opony? Odpowiedzią kod DOT

Jak sprawdzić datę produkcji? To proste. Na ścianie bocznej każdej fabrycznie nowej opony pojawia się czterocyfrowy kod DOT (zazwyczaj w kółku). Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień roku, a dwie kolejne rok produkcji. Rozkodowanie tego oznaczenia pozwoli ocenić, ile czasu opony czekały na nowego właściciela w sklepie motoryzacyjnym.

Data ważności opony. Czyli ile lat można jeździć na jednym komplecie?

No dobrze, ale na razie zamknęliśmy pierwszą z dat ważności. Co z drugą? W tym przypadku termin jest określony na 10 lat od momentu produkcji. W tym przypadku data ważności określa czas potencjalnej eksploatacji ogumienia. Nawet jeżeli nie starł się w nim bieżnik – bo kierowca jeździ mało, po 10 latach należy zainwestować w nowy komplet. Powód? Procesy starzenia, które dotyczą gumy, ale też i konstrukcji wewnętrznej. W skrajnym przypadku stara opona może nie tylko ograniczyć trakcję, ale też nie wytrzymać obciążeń podczas szybkiej jazdy. W efekcie dojdzie do jej rozerwania.

W przypadku daty ważności maksymalnej eksploatacji opony również pomocne stanie się wcześniej wspomniane oznaczenie DOT.

Mandat za złe opony. Można go dostać za kilka rzeczy, ale jedna to mit

Zużyte opony. Na jakie objawy warto zwrócić uwagę poza wiekiem?

Data ważności jest kluczowa z punktu widzenia zakupu czy eksploatacji ogumienia. Warto jednak pamiętać o tym, że nie tylko wiek może dyskwalifikować oponę z dalszej jazdy. Konieczne są też uważne oględziny. Kiedy warto zainwestować w komplet nowych opon?

W przypadku zbyt płytkiego bieżnika – prawo wymaga 1,6 mm wysokości, producenci 3 mm dla opon letnich i 4 mm dla zimowych.

Gdy na bieżniku lub ścianie bocznej pojawią się pęknięcia gumy, ewentualnie tzw. guzy. Groźne jest też mechaniczne uszkodzenie gumy – przyjmujące formę np. nacięcia.

Wytarcie bieżnika jest naturalnym procesem. Jego tempo zależy od intensywności eksploatacji oraz techniki jazdy. Im bardziej zużyty bieżnik, tym gorsza trakcja i tym większa podatność opon na pojawienie się efektu aquaplaningu. Co z pozostałymi uszkodzeniami? Tu bywa już różnie. Guzy, wybrzuszenia lub pęcherze mogą się pojawić na oponie po szybkim najechaniu na przeszkodę na drodze lub chociażby krawężnik. Pęknięcia są z kolei podyktowane często nieprawidłowym przechowywaniem opon między sezonami – np. w piwnicy koło grzejnika, na słońcu, w kałuży oleju lub innej substancji żrącej.