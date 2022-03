Na polskich drogach coraz mniej wypadków. A co z pieszymi?

Co roku Komenda Główna Policji publikuje obszerny raport o wypadkach drogowych w Polsce. Możemy z niego dowiedzieć się m.in. jakie są najczęstsze przyczyny, miejsca i pory wypadków oraz z czyim udziałem się one odbywają. Dane przedstawione w tym artykule będą opierały się na raportach z kilku ostatnich lat.

Wypadki drogowe i ich skutki w 2021 roku

Do Policji zgłoszono 22 816 wypadków drogowych. To o 24,7 proc. mniej niż w roku 2019, gdzie było ich 30 288, oraz o 3,1 proc. mniej względem roku 2020, gdzie było ich 23 450.

wypadków drogowych. To o 24,7 proc. mniej niż w roku 2019, gdzie było ich 30 288, oraz o 3,1 proc. mniej względem roku 2020, gdzie było ich 23 450. W wyniku wypadków drogowych 2 245 osób poniosło śmierć. To o 22,8 proc. mniej niż w roku 2019 oraz o 3,1 proc. mniej niż w roku 2020.

osób poniosło śmierć. To o 22,8 proc. mniej niż w roku 2019 oraz o 3,1 proc. mniej niż w roku 2020. W wyniku wypadków drogowych 26 415 osób zostało rannych. To o 25,5 proc. mniej niż w roku 2019 i o 0,2 proc. mniej niż w roku 2020.

Jak zmieniały się te dane na przestrzeni ostatnich lat, możecie zobaczyć na poniższych wykresach:

liczba rannych i zabitych w wypadkach drogowych 2012-21 źródło: statystyka.policja.pl

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?

Najwięcej wypadków drogowych w 2021 roku miało miejsce w czerwcu (2 610), lipcu (2 508) i październiku (2 351).

(2 610), (2 508) i (2 351). Według dni tygodnia najwięcej wypadków miało miejsce w piątki (3 912).

(3 912). Według pory dnia najwięcej wypadków miało miejsce między godz. 16 a 17.

Najwięcej wypadków (14 881) wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Dla porównania podczas opadów deszczu doszło jedynie do 2 698 wypadków.

Warunki atmosferyczne, w jakich najczęściej dochodzi do wypadków, mogą zaskakiwać. Dobra widoczność i sucha nawierzchnia sprawiają, że kierowcy zachowują mniejszą ostrożność i wykazują większą skłonność do szybszej jazdy. To zwiększa ryzyko dojścia do wypadku.

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków?

68,6 proc. wszystkich wypadków ma miejsce w terenie zabudowanym.

wszystkich wypadków ma miejsce w terenie 61,2 proc . ofiar wypadków ginie w terenie niezabudowanym.

. ofiar wypadków ginie w terenie Najwięcej wypadków zdarza się na prostym odcinku drogi. Drugie najczęstsze miejsce to skrzyżowanie.

80 proc. wszystkich wypadków drogowych miało miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych.

Choć częściej do wypadków dochodzi w terenie zabudowanym, to relatywnie mniejsza prędkość powoduje, że są one mniej groźne niż wypadki w terenie niezabudowanym.

Główne przyczyny wypadków drogowych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Nieprawidłowe wyprzedzanie.

Autostrady - czy są bezpieczne?

Na autostradach dochodzi do niewielu wypadków. Wynika to m.in. z rozdzielenia ruchu w przeciwnych kierunkach i braku skrzyżowań. Głównym powodem jest jednak to, że autostrady stanowią wciąż niewielki odsetek wszystkich dróg w Polsce. To zaledwie 1 753 km autostrad na blisko 19 400 km dróg krajowych oraz na około 425 tys. km wszystkich dróg w Polsce.

Łącznie na autostradach doszło do 372 wypadków, w wyniku których 74 osoby poniosły śmierć, a 510 zostało rannych.

wypadków, w wyniku których osoby poniosły śmierć, a 510 zostało rannych. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na km drogi, najgorzej wypada autostrada A4 (z wyjątkiem autostrady A8, która liczy 22,4 km długości).

(z wyjątkiem autostrady A8, która liczy 22,4 km długości). Lepiej wypada autostrada A2, na której dochodzi do połowy mniej wypadków na 1 km.

Kto powoduje wypadki drogowe?

W 2021 roku 90,4 proc. wszystkich wypadków powstało z winy kierujących pojazdami.

wszystkich wypadków powstało z Wśród nich, 73,6 proc. to mężczyzn.

Sprawcami największej liczby wypadków były osoby z grupy wiekowej 25-39. Wynika to w dużej mierze z dużej liczby populacji. Ważnym parametrem pokazującym kto doprowadza do wypadków, jest wskaźnik liczby wypadków na 10 000 osób. Ten jest najwyższy dla grupy wiekowej 18-24 i jest niemal dwa razy wyższy niż dla wspomnianej grupy 25-39.

Dokładniejsze dane w tabeli poniżej:

Sprawcy wypadków wg grup wiekowych źródło: statystyka.policja.pl

Wypadki drogowe z udziałem pieszych

W 2021 roku doszło do 4 755 wypadków z udziałem pieszych (20,8 proc. wszystkich wypadków), w których zginęło 527 pieszych (23,5 proc. ogółu).

wypadków z udziałem pieszych (20,8 proc. wszystkich wypadków), w których zginęło pieszych (23,5 proc. ogółu). Najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (październik-grudzień).

Jedynie 49,4 proc. tych wypadków miało miejsce na przejściach dla pieszych.

tych wypadków miało miejsce na przejściach dla pieszych. Na przejściach śmierć poniosło 29 proc . ogółu zabitych pieszych.

. ogółu zabitych pieszych. 72,7 proc. wypadków z udziałem pieszych miało miejsce z winy kierującego pojazdem.

Poza przejściami dla pieszych, do wypadków dochodziło także na skrzyżowaniach, chodnikach, poboczach oraz przystankach komunikacji publicznej.

Wypadki na przejściach 2012-21 źródło: statystyki.policja.pl

Piesi z pierwszeństwem na przejściu - co pokazują statystyki?

Od 1 czerwca 2021 roku piesi wchodzący na przejście mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Wiele osób twierdziło wówczas, że zmiana przepisów będzie tragiczna w skutkach dla pieszych. Co pokazują liczby?

W 2021 roku na przejściu doszło do 2349 wypadków. To o 12,3 proc. mniej niż w roku 2020 i aż o 32,2 proc. mniej niż w roku 2019.

niż w roku 2020 i aż o niż w roku 2019. W 2021 roku na przejściach zginęły 153 osoby. To o 22,3 proc. mniej niż w roku 2020 i aż o 34,6 proc. mniej niż w roku 2019.

Należy jednak pamiętać, że w roku 2020 przemieszczaliśmy się znacznie mniej niż w roku 2019.

Patrząc na te dane, ciężko stwierdzić, aby nowelizacja przepisów była zagrożeniem dla pieszych. W raporcie nie znajdziemy jednak wypadków na przejściach w układzie miesięcznym, co mogłoby dokładniej pokazać wpływ tych zmian. Jest za to liczba wszystkich wypadków z udziałem pieszych z podziałem na miesiące.

Według raportu w okresie od czerwca do grudnia w roku 2021 doszło do 3248 wypadków z udziałem pieszych, w którym zginęło 356 osób. W analogicznym okresie w 2020 roku (przed nowelizacją) doszło do 3 164 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 376 osób.

Należy wziąć pod uwagę 2 czynniki: po pierwsze jedynie połowa z tych wypadków miała miejsce na przejściach dla pieszych. Po drugie w roku 2021 mogło dojść do zwiększenia liczby uczestników dróg, gdyż obostrzenia pandemiczne nie były tak restrykcyjne jak rok wcześniej. Mimo to, w analogicznym okresie, w roku 2021 w wypadkach zginęło mniej pieszych niż rok wcześniej.

Cały raport dostępny na stronie: https://statystyka.policja.pl/download/20/381967/Wypadkidrogowe2021.pdf