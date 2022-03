Wczoraj zadzwonił do mnie rano przerażony ojciec z prośbą, żebym sprawdził na jakimś serwisie lokalnym, co się stało na Sadybie, bo sam nie może znaleźć. Koło 6 rano z łóżka wyrwał go (dosłownie) potężny wybuch, który wstrząsnął okolicą. Matka akurat była z psem, opowiadała, że aż zatrzęsła się ziemia, w samochodach zaczęły wyć alarmy, ptaki oszalały, a ludzie zaczęli wyglądać przez okna. Skojarzenie było jedno... Na ul. Powsińską błyskawicznie przyjechały dwa wozy strażackie, straż miejska i karetka.

Okazało się, że prawdopodobnie wybuchła instalacja LPG w subaru, a przynajmniej taka była początkowa diagnoza służb. Choć wybuch był głośny, a sam samochód bardzo mocno ucierpiał, to jego kierowca wyszedł ze środka bez poważniejszych obrażeń. Dla pewności zabrała go oczywiście karetka. Wklejam kilka zdjęć, które podesłali mi rodzice:

Wybuch LPG w samochodzie na warszawskiej Sadybie fot. Filip Trusz

Wybuch LPG w samochodzie na warszawskiej Sadybie fot. Filip Trusz

Wybuch LPG w samochodzie na warszawskiej Sadybie fot. Filip Trusz

Każda taka sytuacja rodzi wiele pytań i wątpliwości, ale nie można wpadać w panikę

Wybuch instalacji LPG w samochodzie zawsze jest spektakularny i roznosi się szerokim echem po mediach. Od razu wraca pytanie o bezpieczeństwo jazdy na gaz. Teraz będzie je zadawać jeszcze więcej osób, ponieważ bijące rekordy ceny benzyny i oleju napędowego sprawiają, że o instalacji LPG myślimy coraz częściej. Przy większych przebiegach autogaz to czysta oszczędność.

Eksperci serwisu e-petrol.pl szacują, że w najbliższym czasie średnie ceny LPG na stacjach będą na poziomie 3,29 - 3,59 zł/l. W tym samym czasie za litr benzyny 95 będziemy płacić między 6,75 a 6,99 zł, a za olej napędowy od 7,68 do 7,89 zł/l.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoich statystykach dotyczących Polski szacuje, że prawie 15 proc. wszystkich samochodów jeździ na gaz. O wybuchach słyszymy przecież sporadycznie. Z prostego powodu — zadbana i odpowiednio zamontowana instalacja jest jak najbardziej bezpieczna.

Co się stało na Sadybie i jak uniknąć wybuchu?

W przypadku każdego takiego wybuchu główną przyczyną jest rozszczelnienie się instalacji LPG. Eksperci zawsze podkreślają, że nieszczelność jest jedynym, potencjalnym powodem eksplozji. Dlatego tak ważne jest, żeby montażem instalacji zajęli się specjaliści. Lepiej zapłacić więcej i mieć pewność, że wszystko będzie odpowiednio działać. Jeśli względy bezpieczeństwa kogoś nie przekonują, to może zrobią to ekonomiczne. Poprawnie zamontowana instalacja zużywa mniej LPG.

Bezpieczeństwo instalacji LPG — przeglądy

Od czasu do czasu jednak trzeba wykonać dodatkowe czynności, których nie znają właściciele samochodów zasilanych benzyną lub olejem napędowym. Podstawową jest regularne serwisowanie instalacji gazowej. Użytkownik auta, które jest w nią zaopatrzony, musi pamiętać o przeglądach instalacji tak samo jak okresowych przeglądach samochodu. Okresy pomiędzy nimi określa producent. W czasie takiego przeglądu serwisant wymienia filtr LPG, oczyszcza reduktor i sprawdza szczelność oraz poprawność działania instalacji gazowej.

Raz w roku trzeba również przejść badanie techniczne, które jest warunkiem legalnego użytkowania pojazdu. Badanie techniczne w przypadku samochodu z instalacją LPG kosztuje nieco więcej niż bez niej - 162 zł zamiast 99 zł. Diagnosta sprawdza m.in. świadectwo homologacji zbiornika.

Raz na 10 lat trzeba przedłużyć ważność homologacji. Jeśli butla nie jest uszkodzona i ma dobry stan techniczny, podtrzymanie homologacji to formalność, a dzięki niej unikamy kupowania nowej butli LPG, która kosztuje znacznie więcej. Butlę według prawa można użytkować przez maksymalnie 20 lat od daty produkcji.

Masz jakiekolwiek wątpliwości? Zawsze sprawdź instalację

Czujność musi zachować także sam kierowca. Każda stłuczka powinna skłonić do sprawdzenia stanu instalacji. Takie sytuacje mogą doprowadzić do rozszczelnienia się układu, a później nawet tragedii i wybuchu. Co ciekawe, polskie przepisy wymagają dokonania homologacji butli, jeśli samochód uczestniczył w kolizji drogowej, a policjant zatrzymał dowód rejestracyjny. Właśnie ze względów bezpieczeństwa.

Wiele garaży podziemnych ma przed wjazdem zakaz dla aut z LPG. Ale nie wszystkie, czasem też kierowcy ignorują zakaz. Jeśli parkujecie w takim miejscu, a przy swoim samochodzie czujecie charakterystyczny zapach gazu, to pod żadnym pozorem go nie odpalajcie. Wybuch może być znacznie poważniejszy niż na zdjęciach w artykule. Najlepiej w ogóle nie włączać silnika, a auto zawieźć do mechanika na przegląd.

Zakaz wjazdu LPG fot. Filip Trusz

Zadbana instalacja LPG nie stanowi niebezpieczeństwa

Jazda na gaz to nie tylko oszczędności. To też sporo obowiązków, których na pewno nie można ignorować. Zamontowana przez specjalistę, regularnie serwisowana i zadbana instalacja LPG to gwarancja bezpieczeństwa. Zawsze o tym pamiętajmy.

Do wybuchów dochodzi sporadycznie, ale na pewno nikt nie chciałby się znaleźć na miejscu kierowcy, który odpalił rano to subaru ze zdjęć. Oczywiście jest za wcześnie, żeby akurat w tym przypadku powiedzieć, co na pewno było przyczyną eksplozji, ale w większości przypadków jest to nieszczelność, a tę da się wyłapać, zanim dojdzie do tak groźnej sytuacji.