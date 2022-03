Nietypowe odkrycie w Indiach. Najdziwniejszy koncept Mercedes w historii

Pod niespotykaną karoserią skrywa się Mercedes Klasy S o typoszeregu W126. Źródła z Indii donoszą, że nad prototypem czuwało studio DC Design. Nie znamy innych projektów tej firmy, ale z filmu dowiedzieliśmy się, że studium koncepcyjne prezentowane na zdjęciach otrzymało nazwę SF1.

REKLAMA

Więcej informacji o ciekawostkach motoryzacyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Na początek warto zaznaczyć, że topowa limuzyna Mercedesa otrzymała nadwozie coupe, co już na wstępie musiało być sporym wyzwaniem dla projektantów. Jakoś trzeba było się pozbyć jednej pary drzwi, a na koniec nadać tej bryle efektownego wyglądu.

Zobacz wideo

Przód został gruntownie przeprojektowany. Pojawiła się wielka osłona chłodnicy, nowe reflektory, charakterystyczny zderzak połączony z panelami bocznymi, a także wykonana na specjalne zamówienie pokrywa silnika. Profil samochodu podkreślają potężne „skrzela", a tył samochodu jest wyjątkowo upiorny. W sumie trudno powiedzieć, która część nadwozia jest bardziej przerażająca.

Ten nietypowy samochód odkrył indyjski Youtuber „Shiva the Vlogger". Auto stało porzucone na jednej z ulic Delhi. Po zdjęciach widać, że projekt miał niełatwy żywot i skończył tragicznie. Jest pokryty grubą warstwą kurzu i błotem, a niektóre elementy nadwozia są mocno skorodowane. Całość jest w opłakanym stanie. Tylko prasa do złomu może wyzwolić ten projekt nim zniszczeje do ostatniej śrubki.