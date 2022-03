Pracę nad platformą PPE Audi ogłosiło w 2018 roku. W tym samym roku zadebiutował pierwszy w pełni elektryczny pojazd seryjny marki Audi, model e-tron, tym samym rozpoczynając szeroko zakrojony plan wprowadzania mobilności elektrycznej w całej gamie produktów. Tym razem temat powraca między innymi za sprawą konceptu A6 Avant e-tron, o którym możecie przeczytać tutaj.

Fundament dla przyszłych modeli elektrycznych

PPE to modułowa platforma stworzona na potrzeby samochodów elektrycznych przy współpracy Audi i Porsche. Konstrukcyjnie będzie miała wiele wspólnego z platformą MLB Evo, na której powstają takie modele jak Audi Q8, Bentley Bentayga czy wspomniane już Audi e-tron. Choć PPE będzie mniejsza niż MLB, to będzie oferować więcej przestrzeni wewnątrz aut.

Audi deklaruje, że platforma będzie na tyle uniwersalna, że znajdzie zastosowanie zarówno w limuzynach i SUV-ach, jak i w mniejszych autach segmentu B. Jeśli chodzi o napęd, możliwe są dwie konfiguracje: elektryczny silnik umieszczony na wysokości tylnej osi lub dwa silniki elektryczne, gdzie drugi umieszczony będzie na wysokości przedniej osi. Zastosowanie dwóch silników elektrycznych pozwoli na przekazanie napędu na wszystkie z kół.

Istotnym elementem wszystkich modeli w przyszłości bazujących na PPE będzie 800-woltowy system ładowania akumulatora. Podobnie jak we wcześniejszym modelu Audi e-tron GT quattro, zapewnia on możliwość naładowania akumulatora mocą do 270 kW w bardzo krótkim czasie. 10 minut ładowania ma gwarantować zasięg 300 km, a 25 minut ładowania ma pozwolić na naładowanie baterii od 5 do 80%. Platforma PPE ma pozwolić na zastosowanie baterii o pojemności 100 kWh oraz silników elektrycznych dostarczających 475 kW (ok. 645 KM).

Audi zapowiedziało, że na nowej platformie PPE będzie powstawał wspomniany już model A6 Avant e-tron. Jego premiera przewidziana jest na rok 2024, a pierwsze modele wykorzystujące nową platformę mają pojawić się w 2023 roku. Można więc wnioskować, że elektryczne Audi A6 nie będzie pierwsze.