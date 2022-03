Pędził 124 km/h w terenie zabudowanym. 22-latek srogo dostał po kieszeni

Ignorowanie dopuszczonych przez przepisy limitów szybkości na drogach publicznych, jest permanentnym łamaniem prawa. Za takie postępowanie kierowcom grożą wysokie mandaty karne, a nawet utrata uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo bardzo dotkliwych kar finansowych obowiązujących w Polsce od początku 2022 roku, niestety cały czas na drogach nie brakuje piratów mocno przeginających z prędkością.

Karygodnego zachowania na drodze dopuścił się pewien 22-latek. Skrajnie nieodpowiedzialny młody mężczyzna zasuwał swoim autem w terenie zabudowanym z prędkością 124 km/h. To aż o 74 km/h szybciej powyżej dopuszczalnego limitu. Pirata namierzyli dbający o bezpieczeństwo policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, kontrolujący przemieszczające się pojazdy na jednej z powiatowych dróg.

Młody kierowca wezwany do zatrzymania nie miał nic na swoją obronę. Mundurowi wyjaśnili mu, jak poważnego wykroczenia się dopuścił, a za popełnione przewinienie niepokornemu młodzieńcowi zatrzymali prawo jazdy. Do tego za brawurę nałożyli mandat karny w wysokości 2500 zł, przez co kierujący musi teraz głęboko sięgnąć do swojego portfela.

Skąd aż tak dotkliwa kara finansowa? Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie, poza obligatoryjnym zatrzymaniem uprawnień na 3 miesiące, nakłada srogą karę finansową. Przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h to według nowego taryfikatora mandatów aż 2500 zł grzywny! Na dodatek do indywidualnego konta kierowcy przypisywanych jest 10 punktów karnych.

Przypominamy, że kierowca po stracie prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nie powinien wsiadać w tym czasie za kierownicę. Jeśli nadal będzie samodzielnie poruszał się pojazdem mechanicznym i zostanie zatrzymana przez policję, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy, uprawienia zostaną całkowicie cofnięte.

