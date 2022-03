Opel Astra 6 generacji został zbudowany na platformie EMP2 - tej samej, którą znajdziemy w najnowszej generacji Peugeota 308. Najnowsza Astra przeszła wyraźną metamorfozę i wpisuje się teraz w linię stylistyczną rozpoczętą przez Opla Mokkę. Świadczy o tym przedni panel Opel Vizor oraz kokpit Pure Panel. Najnowsza generacja Astry nie jest już produkowana w polskich zakładach w Gliwicach, ani w brytyjskich w Ellesmere Port, a wyłącznie w niemieckim Russelsheim am Main.

REKLAMA

Opel Astra fot. ŁK

Opel Astra - wymiary

Wymiary nowej Astry są zbliżone do jej poprzedniczki. Zwiększyła się pojemność bagażnika, która w poprzedniej generacji wynosiła 370 litrów

długość: 4374 mm ; szerokość: 1871 mm (z lusterkami: 2062 mm )

; szerokość: (z lusterkami: ) wysokość: 1441 mm

pojemność bagażnika: 422 l (możliwość powiększenia do 1339 l)

(możliwość powiększenia do 1339 l) pojemność bagażnika w wersji hybrydowej: 352 l (możliwość powiększenia do 1268 l )

(możliwość powiększenia do ) średnica zawracania: 10,5 m

Więcej artykułów o motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Opel Astra - dostępne wersje silnikowe

Po raz pierwszy Astra dostępna jest z napędem hybrydowym typu plug-in. W ofercie znajdziemy także trzycylindrowe silniki benzynowe oraz silnik Diesla. Poniżej lista wszystkich dostępnych wersji silnikowych.

Silniki benzynowe:

1.2 Turbo (110 KM, 205 Nm) z 6-biegową przekładnią manualną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,5 s , prędkość maksymalna: 199 km/h , średnie zużycie paliwa: 5,4-5,5 l/100 km

z 6-biegową przekładnią manualną. Przyspieszenie 0-100 km/h: , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: 5,4-5,5 l/100 km 1.2 Turbo (130 KM, 230 Nm) z 6-biegową przekładnią manualną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,7 s , prędkość maksymalna: 210 km/h , średnie zużycie paliwa: 5,4-5,7 l/100 km

z 6-biegową przekładnią manualną. Przyspieszenie 0-100 km/h: , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: 5,4-5,7 l/100 km 1.2 Turbo (130 KM, 230 Nm) z 8-biegową przekładnią automatyczną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,7 s, prędkość maksymalna: 210 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,6-5,8 l/100 km

Silniki Diesla:

1.5 D (130 KM, 300 Nm) z 6-biegową przekładnią manualną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,6 s , prędkość maksymalna: 209 km/h , średnie zużycie paliwa: 4,3-4,5 l/100 km

z 6-biegową przekładnią manualną. Przyspieszenie 0-100 km/h: , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: 4,3-4,5 l/100 km 1.5 D (130 KM, 300 Nm) z 6-biegową przekładnią manualną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,6 s, prędkość maksymalna: 209 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,3-4,5 l/100 km

Napęd hybrydowy:

1.6 Turbo Plug-in Hybrid (180 KM, 360 Nm) z 8-biegową przekładnią automatyczną.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,6 s, prędkość maksymalna: 225 km/h, średnie zużycie paliwa: 1,0-1,1 l/100 km, zasięg w trybie elektrycznym: do 60 km

Opel Astra fot. ŁK

Opel Astra (2022) - cennik i wersje wyposażenia

Cena bazowa w konfiguratorze, to 82 900 zł. Za tę kwotę otrzymamy auto z silnikiem benzynowym o pojemności 1.2 l oraz mocy 110 KM.

Wersja Edition to dodatkowe 8 tys. zł. Otrzymamy za to m.in. zderzak przedni w stylistyce Edition, kierownicę pokrytą skórą, 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich oraz czujniki parkowania z przodu

i z tyłu.



Kolejna w konfiguratorze jest wersja Elegance. Nie jest ona dostępna z najsłabszym 110 konnym silnikiem benzynowym. Za mocniejszą 130 konną Astrę w wersji Elegance zapłacimy 106 900 zł. Automatyczna skrzynia biegów będzie wiązała się z dopłatą 8 tys. zł. W tej cenie na wyposażeniu znajdziemy m.in. system automatycznego dostosowywania prędkości, ambientowe oświetlenie wnętrza oraz układ wykrywania pieszych, rowerzystów i zapobiegania kolizji.

Za wersję GS Line z tym samym silnikiem, przyjdzie nam zapłacić 114 900 zł z manualną skrzynią biegów, oraz 122 900 zł w przypadku automatycznej przekładni. Tutaj dodatkowo znajdziemy układ utrzymania w osi pasa ruchu, podgrzewane fotele przednie oraz sportową, trójramienną kierownicę.

Topowa wersja Ultimate wiążę się z wyborem napędu hybrydowego. Za taką konfigurację cena wyniesie 173 900 zł, a znajdziemy w niej m.in. adaptacyjne reflektory pikselowe IntelliLux LED, elektrycznie otwierane okno dachowe oraz podgrzewaną kierownicę.

Za nową Astrę z silnikiem Diesla 1.5 130 KM i manualną przekładnią zapłacimy odpowiednio:

w wersji Edition - 103 900 zł,

w wersji Elegance - 114 900 zł,

w wersji GS Line - 122 900 zł.

Automatyczna przekładnia to w przypadku dwóch ostatnich wersji 8 tys. zł więcej. W przypadku wersji Edition nie jest ona dostępna.

Wersja 1.6 Turbo Plug-in Hybrid to koszt:

w wersji Elegance - 152 900 zł,

w wersji GS Line - 160 900 zł,

w wersji Ultimate - 173 900 zł.

Nowy Opel Astra fot. Opel

Nowy Opel Astra (2022) - wyposażenie

Wersja Astra — wybrane elementy wyposażenia podstawowego

System wykrywania zmęczenia kierowcy

System automatycznego dostosowywania prędkości

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach

Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu

Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne

Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi

Czujnik deszczu

16-calowe stalowe obręcze kół

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem

Elektryczny sterowany hamulec postojowy z układem wspomagania ruszania na pochyłościach

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB

4 głośniki

System monitorowania ciśnienia w oponach

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa

Schowek zamykany roletą w konsoli centralnej w miejscu podłokietnika, otwarty schowek z miejscem na kubki z przodu

Szyby boczne absorbujące promieniowanie słoneczne

Tylna kanapa dzielona w stosunku 60/40

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektrycznie sterowane szyby tylne

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją w 6 kierunkach

Zobacz wideo Kiedy pieszy ma pierwszeństwo? To nie jest oczywiste

Wersja Edition — obejmuje wyposażenie wersji Astra oraz dodatkowo:

16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Światła przeciwmgielne w technologii LED

Zderzak przedni w stylizacji „Edition"

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kierownica pokryta skórą

Multimedia Plus z 10-calowym ekranem dotykowym Pure Panel, łączami Bluetooth, USB i tunerem cyfrowym DAB oraz dostępem do zdalnych aktualizacji

6 głośników

Wersja Elegance - obejmuje wyposażenie wersji Edition oraz dodatkowo:

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, srebrno-czarne

Zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowerzystów z system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego

Zaawansowany układ rozpoznawania znaków drogowych

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Panoramiczna kamera cofania

Elektryczne odmrażanie przedniej szyby

Podgrzewane fotele przednie

Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie

Zderzak przedni w stylizacji „Elegance"

Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne

Chromowana listwa wzdłuż górnej linii okien bocznych

8 barw oświetlenia ambientowego do wyboru

8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy

Tylna kanapa z otwieranym podłokietnikiem

Regulowana na wysokość podłoga bagażnika FlexFloor (niedostępna w wersji Plug-in Hybrid)

System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start

Ładowarka pokładowa 3,7 kW (dotyczy tylko wersji Plug-in Hybrid)

Kabel ładowania tryb 2, 1,8 KW (do gniazdka 230 V, dotyczy tylko wersji Plug-in Hybrid)

Wersja GS Line - obeumuje wyposażenie wersji Elegance oraz dodatkowo:

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, czarne

Zaawansowany układ utrzymania w osi pasa ruchu

Układ ostrzegania o pojeździe z tyłu na sąsiednim pasie i w martwym polu widzenia, o dalekim zasięgu Układ ostrzegania przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu i z boku

Panoramiczne kamery 360 stopni Intelli-Vision

Zderzak przedni w stylizacji „Black"

Pakiet wizualny „Black" – ramka panelu przedniego Opel Vizor, loga Opel oraz nazwa modelu z tyłu w kolorze czarnym

Sportowe koło kierownicy pokryte skórą perforowaną

Dach w kolorze czarnym

Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Greta

ciemnoszara Czarna podsufitka i ozdobne aluminiowe nakładki na pedały

Wersja Ultimate - obejmuje wyposażenie wersji GS Line oraz dodatkowo: