Planujesz kupić używanego SUV-a? Są o 20 procent droższe niż rok temu!

Problemy z dostępnością nowych samochodów jeszcze bardziej pobudzają rynek aut używanych, który w Polsce od zawsze ma pozycję dominującą. Duży popyt wpływa na ceny ogłoszeń, które notują rekordowe wzrosty.

Na rynku wtórnym w Polsce nadal rządzą hatchbacki. To najczęściej wystawiane samochody do sprzedaży. Przez ostatni rok mediana cen w tym segmencie wzrosła o 7 procent. Jeszcze rok temu wynosiła 13 900 zł, a w tym roku podskoczyła do poziomu 14 900 zł.

Na drugim miejscu uplasowały się auta o nadwoziu kombi. Są to zwykle auta flotowe, które po kilku latach trafiają na rynek używanych. W tym przypadku mediana cen podskoczyła o 10 procent. Rok temu za taki samochód płaciło się średnio 19 900 zł, a dziś już 21 900 zł.

Na trzecim miejscu wylądowały SUV-y, które zanotowały największe podwyżki cen. W ciągu dwunastu miesięcy mediany cen wzrosły aż o 20 procent. W tym roku za samochód, który rok temu kosztował średnio 44 300 zł trzeba już zapłacić 53 000 złotych.

Według analiz ekspertów z AAA Auto przeciętny używany SUV jest dużo młodszy niż inne typy samochodów oferowanych na rynku. Mediana wieku wynosi ponad 8 lat. Dla porównania w przypadku kombi i hatchbacków wzrasta do około 13 lat. SUV-y mają też mniejsze przebiegi – średnio wynoszą one 140 tys. km. W kombi średni przebieg to 220 tys. km., a w hatchbackach 165 tys. km.

TOP 10 najczęściej sprzedawanych modeli z segmentu SUV na rynku wtórnym w styczniu 2022 roku fot. AAA Auto

Na liście najpopularniejszych modeli króluje Nissan Qashqai, a tuż za nim uplasowały się Kia Sportage i Ford Kuga. W pierwszej dziesiątce załapały się tylko dwa modele z segmentu premium: BMW X4 i X5. Jednak w zestawieniu charakteryzują się największą medianą wieku i przebiegu. To pokazuje, że Polacy nadal wolą wybrać bardziej prestiżowy model kosztem zużycia. Ciekawym przypadkiem jest Opel Mokka, charakteryzujący się dość młodym wiekiem i niskim przebiegu w relacji do ceny.