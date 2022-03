Subaru WRX STi poszedł oficjalnie "do piachu". Czy nadejdzie nowe?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Czasy się zmieniają, zatem takie auta jak Subaru WRX powoli są pieśnią minionych lat. Jednak nawet takie samochody kiedyś muszą mieć swój kres. Oficjalnie uśmiercono WRX.

WRX STi oficjalnie nie powstanie. Subaru potwierdziło, że przyszłość marki to elektryfikacja i jeśli będą chcieli wskrzesić auto, to właśnie w takiej formie. Jednak to nie znaczy, że będzie to pojazd całkowicie elektryczny, w grę wchodzi również hybryda.

Co więcej Subaru stwierdziło, że jeśli powstanie nowe WRX STi to nie powstanie na platformie obecnego WRX. Firma planuje stworzyć coś zupełnie nowego.

Informacja jest o tyle zaskakująca, że na targach w Tokio, Subaru pokazało auto koncepcyjne S4 STI Performance, które miało wskazywać, że coś się dzieje w tym temacie.

Pytanie zatem brzmi, czy Subaru WRX STi powróci z epoką elektryfikacji czy może jest to zamknięty temat? Subaru nie potwierdza i nie zaprzecza, zostawia sobie jednak furtkę.