Żeby jeździć motocyklem nie musisz robić nowego prawa jazdy. Jednoślady na kat. B

Prawo jazdy kategorii B to jedno z popularniejszych uprawnień, jakie zdobywają kierowcy w Polsce. Pozwala ono na prowadzenie hatchbacków, sedanów, kombi, SUV-ów, crossoverów, pick-up`ów czy nawet kamperów. Warunek jest jeden. Ich dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 tony – limit 4,25 tony jest wyznaczony dla aut elektrycznych i wodorowych. Co z jednośladami? Być może nie każdy o tym wie, ale kategoria B daje przepustkę także do tego świata. Ograniczoną co prawda...

Z prawem jazdy kat. B można też prowadzić motor. Nie każdy!

A więc jakimi motocyklami można jeździć z prawem jazdy kat. B w kieszeni? Przepisy wskazują jednoznacznie, że kierujący otrzymuje uprawnienia do jazdy motorem o pojemności silnika spalinowego nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kw. W tym przypadku pojawia się jednak wymóg dodatkowy. Kierujący musi mieć kategorię B od co najmniej 3 lat. Dopiero wtedy uzyskuje dodatkowe uprawnienia.

Warto jednak pamiętać o tym, że prawo jazdy kategorii B (od pierwszego dnia po jego uzyskaniu) to też możliwość jazdy pojazdami ujętymi w kategorii AM. A to oznacza:

motorower o pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW, przy czym prędkość maksymalna pojazdu nie powinna być wyższa niż 45 km/h,

czterokołowiec lekki o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h.

Prawo jazdy kat. B a motocykl. O co pytają internauci?

W świetle tych informacji możemy odpowiedzieć na kilka pytań często zadawanych przez kierowców. A więc?

Prawo jazdy kat. B a motocykl 250 cm3? Niestety to się nie uda. Do prowadzenia motoru z silnikiem o takiej pojemności, konieczne jest prawo jazdy kat. A. Kierowca mus ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy.

Prawo jazdy kat. B a motocykl 150 cm3? Niestety, odpowiedź brzmi identycznie jak w poprzednim przypadku.

Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl? Kurs i sam dokument

Motocykl i prawo jazdy kategorii B1. Co na to przepisy?

16-latkowe za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą zrobić prawo jazdy kategorii B1. To uprawnia do kierowania "wyrobami samochodopodobnymi". Te są niewielkie, potwornie głośne i raczej powolne. Co z motocyklami? Tu również nie mamy zbyt dobrej informacji. Bo kategoria B1 stanowi przepustkę wyłącznie do motorowerów. To pojazdy dwukołowe o pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW. Co więcej, ich prędkość maksymalna została określona na 45 km/h.