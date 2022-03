Policyjny pościg jak z filmu i kuriozalny finał akcji pod Londynem. "Prawko" zrobił w Legolandzie

Brytyjska policja rzuciła spore siły, by złapać kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Przez ponad 56 km ścigały go radiowozy i śmigłowiec, a uciekinier zatrzymał się dopiero, gdy skończyło się paliwo. Policja znalazła przy nim "prawo jazdy" z Legolandu i worek konopi indyjskich.

