Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl? Kurs i sam dokument

Jazda na jednośladzie często jest odczytywana przez kierowców jako forma wolności. Nie można jednak zapominać o tym, że motocykl to też szybsza jazda w mieście (bo nie trzeba stać w korkach), łatwiejsze parkowanie oraz zdecydowanie niższe koszty eksploatacji. Zanim jednak kierowca zainwestuje w jednoślad, powinien zdobyć uprawnienia do jego kierowania. Ile to kosztuje? Sprawdźmy.

Prawo jazdy na motocykl. Tylko jakiej kategorii?

Wszyscy mówią o prawie jazdy na motor. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce występują aż cztery kategorie, które w to pojęcie można zaliczyć. Wymieniamy je wszystkie poniżej.

Prawo jazdy kategorii A – wszystkie motocykle, w tym te z bocznym wózkiem oraz pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończony 24. rok życia, ewentualnie 20., gdy kierujący od co najmniej dwóch lat ma kategorię A2.

– wszystkie motocykle, w tym te z bocznym wózkiem oraz pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończony 24. rok życia, ewentualnie 20., gdy kierujący od co najmniej dwóch lat ma kategorię A2. Prawo jazdy kategorii A1 – motocykle o pojemności silnika wynoszącej maksymalnie 125 cm3, a do tego mocy wynoszącej maksymalnie 11 kW i stosunku mocy do masy własnej maksymalnie 0,1 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy maksymalnej 15 kW, pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończenie 16. roku życia i zgoda opiekuna prawnego.

– motocykle o pojemności silnika wynoszącej maksymalnie 125 cm3, a do tego mocy wynoszącej maksymalnie 11 kW i stosunku mocy do masy własnej maksymalnie 0,1 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy maksymalnej 15 kW, pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończenie 16. roku życia i zgoda opiekuna prawnego. Prawo jazdy kategorii A2 – motocykle o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW i stosunku mocy do masy własnej maksymalnie 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy maksymalnej 15 kW, pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończenie 18. roku życia.

– motocykle o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW i stosunku mocy do masy własnej maksymalnie 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy maksymalnej 15 kW, pojazdy kategorii AM. Warunek: ukończenie 18. roku życia. Prawo jazdy kategorii AM – motorowery (pojemność silnika spalinowego do 50 cm2 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW oraz prędkość maksymalna do 45 km/h, czterokołowce lekkie (masa własna do 350 kg i prędkość maksymalna do 45 km/h). Warunek: ukończenie 14. roku życia i zgoda opiekuna prawnego.

Ile kosztuje prawo jazdy na motor? Na początek kurs

Ceny poszczególnych kursów zależą od wielu czynników. Kluczowa jest kategoria, ale też i region Polski czy wielkość miasta. Za poszczególne kursy trzeba zapłacić:

Kurs na prawo jazdy kategorii A – cena od 1500 do 2300 zł

Kurs na prawo jazdy kategorii A1 – cena od 1500 do 2300 zł

Kurs na prawo jazdy kategorii A2 – cena od 1500 do 2300 zł

Kurs na prawo jazdy kategorii AM – cena od 900 do 1500 zł

Prawo jazdy na motocykl: na kursie wydatki nie kończą się!

Opłacenie kursu na prawo jazdy to dopiero pierwszy z wydatków. Poza tym kierujący musi dostarczyć zdjęcie (jego wykonanie kosztuje średnio 30 zł), zaświadczenie od lekarza orzecznika o braku przeciwwskazań medycznych do prowadzenia (badanie lekarskie kosztuje 200 zł) oraz mieć... odpowiedni strój. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r, osoba, która ubiega się o prawo jazdy kategorii A, AM, A1 czy A2 powinna posiadać pełne obuwie, które zakrywa całą stopę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem i rękawiczki, które zakrywają całe dłonie. Te elementy mogą być dowolne – nie musza być wcale typowo motocyklowe i kupowane specjalnie.

Poza tym kandydat na kierowcę w przypadku kategorii na motor musi mieć też własny kask z atestem oraz słuchawki douszne z wejściem minijack. Słuchawki każdy pewnie dostał w zestawie do... smartfona. Wydatkiem będzie jednak kask. Te można kupić już za jakieś 250 – 400 zł. Najdroższe modele mogą jednak kosztować nawet 2,4 do 3 tys. zł.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy na motocykl?

Ukończony kurs, przygotowane dokumenty i gotowy strój. Czas zatem na egzamin państwowy. Ile kosztuje wizyta w WORD-zie? W przypadku kategorii AM część praktyczna stanowi wydatek na poziomie 30 zł. Cześć praktyczna wiąże się z opłatą na poziomie 140 zł. W sumie 170 zł. Jeżeli chodzi o kategorie A1, A2 i A, ceny są nieco wyższe. Część teoretyczna kosztuje 30, a praktyczna 180 zł. W sumie 210 zł.

Warto też pamiętać np. o tym, że gdy kierowca ma już prawo jazdy kategorii A1 lub A2 i przystępuje do egzaminu na kategorię A, nie musi ponownie zdawać egzaminu w części teoretycznej. Wystarczy okazanie egzaminatorowi przed częścią praktyczną dokumentu prawa jazdy.

Zdałeś egzamin na motor? A więc teraz zapłać... w urzędzie!

Pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy sprawia, że kierujący musi już zaczekać wyłącznie na gotowy dokument. Ten powinien dotrzeć do referatu komunikacji należnemu miejscu zamieszkania prowadzącego w terminie do 14 dni. Informację w sprawie dostarczenia prawa jazdy i możliwości jego odbioru można sprawdzić m.in. na rządowej stronie info-car.pl. Zanim jednak kierowca dostanie dokument od urzędnika, musi za niego zapłacić. Opłata to dokładnie 100,50 zł (wraz z opłatą ewidencyjną).

Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl? Podsumowanie wydatków

No dobrze, a więc jaką konkretnie kwotę należy przygotować, starając się o prawo jazdy na motor? Podsumujmy wydatki na podstawie poszczególnych kategorii. I tak w przypadku prawa jazdy kategorii AM cena minimalna to 1650 zł. Staranie się o prawo jazdy kategorii A, A1 i A2 jest droższe. W tym przypadku kandydat na kierowcę musi przygotować co najmniej 2290 zł.