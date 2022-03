Kierowca BMW nie wytrzymał ciśnienia. Skończył na chodniku

Kilka dni temu w Monachium odbył się zlot klasycznych i egzotycznych samochodów. Na załączonym filmie możemy zobaczyć przejeżdżające Lamborghini Huracan, BMW M3 E90, a także Dodge`a Challengera. Każdy z tych samochodów jedzie spokojnie, jeden za drugim.

Nagle w kadrze pojawia się klasyczne BMW Serii 6, którego właściciel nie wytrzymał ciśnienia i chciał się popisać spektakularnym driftem na publicznej drodze. Jednak równie szybko okazało się, że wszystko poszło niezgodnie z planem.

Samochód wchodzi w zakręt bokiem, ale brak doświadczenia daje się we znaki i piękne BMW kończy na przeciwległym krawężniku. Na jego nieszczęście był on całkiem spory, przez co przednie koło zostaje praktycznie wyrwane. Do tego uszkodzeniu ulega misja olejowa oraz układ chłodzenia. Nie mówiąc już o przednim zderzaku.

Zobaczcie, jak wyglądał kosztowny popis w wykonaniu kierowcy BMW Serii 6.