Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Sam dokument za 100 zł to dopiero początek

Więcej na temat przepisów odnoszących się do prawa jazdy przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Wymiana prawa jazdy konieczna jest w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy dokument posiadany przez kierującego stracił ważność. Prowadzenie po minięciu tej daty to nic innego, jak prowadzenie bez uprawnień. A to oznacza sądowy zakaz kierowania i do 30 tys. zł grzywny. Po drugie nawet kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy, będą musieli je kiedyś wymienić. Dokumenty przestaną obowiązywać najpóźniej w roku 2033. Wymiana prawa jazdy jest prosta i tania? Prosta z pewnością tak. Tania niestety już nie zawsze.

100 zł zapłacisz, ale w samym urzędzie

W większości poradników można przeczytać o tym, że kierowca za wymianę prawa jazdy zapłaci dokładnie 100,50 zł (przy czym 0,50 zł to opłata ewidencyjna). Tak i to bez wątpienia prawda. Warto jednak pamiętać o tym, że kwota dotyczy wyłącznie opłaty urzędowej. Dużo wyższe koszty kierujący poniesie jeszcze zanim pojawi się z referacie komunikacji z wnioskiem. Bo do wniosku musi dołączyć jeszcze zdjęcie oraz często zaświadczenie od lekarza orzecznika o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Do wymiany prawa jazdy konieczne są zdjęcia. Właściwe zdjęcia

Na początek dowiedzmy się więcej o zdjęciach do prawa jazdy. Fotografia dostarczona do urzędu powinna być kolorowa, ostra, wykonana na jednolitym tle i aktualna, czyli wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wizytą w urzędzie. Urzędnicy honorują tylko zdjęcia w formacie 35x45 mm. Co musi przedstawiać fotka do prawa jazdy? Całą głowę, wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, naturalny kolor skóry oraz wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Profesjonalne wykonanie takiego zdjęcia w zakładzie fotograficznym będzie kosztować średnio jakieś 30 zł.

Po zdjęciach czas na badanie. Lekarskie i psychologiczne

Kolejnym elementem może się stać konieczność dostarczenia orzeczenia lekarskiego czy nawet psychologicznego w przypadku kierowców zawodowych. Badanie musi przeprowadzić lekarz orzecznik. Tylko jego podpis będzie wiążący dla urzędnika. Kiedy dołączenie zaświadczenia jest konieczne? Praktycznie zawsze wtedy, gdy kończy się termin ważności prawa jazdy – ważność dokumentu jest tożsama z ważnością badań. Wyjątkiem od tej reguły są tylko prawa jazdy bezterminowe wymienione na terminowe – w ich przypadku ważność badań nadal jest bezterminowa.

Badanie lekarskie na prawo jazdy obowiązuje maksymalnie przez 15 lat. Z uwagi na wadę wzroku czy inne schorzenia termin jego obowiązywania może zostać skrócony nawet do roku. Warto o tym pamiętać.

Cena podstawowego badania lekarskiego na prawo jazdy jest regulowana ustawowo. Minister Zdrowia w rozporządzeniu z 17 lipca 2014 roku określił jej wartość na dokładnie 200 zł. W przypadku kierowców zawodowych kwota poszerza się o dodatkowe mniej więcej 150 zł. Muszą bowiem oni wykonać jeszcze badanie psychologiczne, zwane również psychotestem.

Wymiana prawa jazdy kosztuje od 130 do... 480 zł!

No dobrze, ile zatem w sumie kosztuje wymiana prawa jazdy? Zakładając że kierowca zapłaci tylko za dokument i zdjęcie, może się zamknąć w kwocie nieznacznie przekraczającej 130 zł. Gdy konieczne okażą się również badania lekarskie, suma wzrośnie do 330 zł. Najwięcej zapłacą kierowcy zawodowi. W ich przypadku wymiana prawa jazdy może kosztować nawet ponad 480 zł!