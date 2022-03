Co to znaczy, że kierownica bije? To może być tylko usterka, ale też poważny problem

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Układ kierowniczy w pojeździe, zaraz obok hamulców, jest jednym z bardziej kluczowych dla bezpieczeństwa jazdy. To za jego sprawą kierowca może manewrować, a także reagować na sytuację drogową. Nie ma się zatem co dziwić, że gdy na kierownicy pojawiają się wyczuwalne drgania, właściciele aut czasami zaczynają panikować. Tak, objaw taki czasami świadczy o prostej do usunięcia usterce. Równie dobrze może być jednak objawem poważnego i drogiego w usunięciu problemu.

Bicie koła podczas jazdy to wibracje na kierownicy

W pierwszej kolejności kierowca powinien się zastanowić nad tym, w jakiej sytuacji drogowej na kierownicy pojawia się bicie. Jeżeli w czasie jazdy na wprost i np. rośnie wraz ze wzrostem prędkości, jego przyczyny można poszukiwać w oponach. Po pierwsze może się okazać, że z felgi odpadł jeden z odważników. W takim przypadku koło straciło wyważenie, a wychylenia pojawiające się w czasie jazdy powodują drgania. Po drugie czasami wibracje wynikają z uszkodzenia opon lub felg – w szczególności pojawienia się tzw. guza (może być naprawdę mały) lub utraty geometrii przez obręcz po szybszym najechaniu na przeszkodę.

W obydwu przypadkach konieczna jest wizyta u wulkanizatora. Ten albo wyważy koło (już za kilkanaście złotych), albo "wyprostuje" felgę i ewentualnie zmieni oponę na nową. Guzów nie da się naprawić.

Bicie kierownicy przy hamowaniu: co znaczy i jak pozbyć się problemu?

Bicie na kierownicy może się też pojawić po naciśnięciu hamulca – czasami jest naprawdę silne. W takim przypadku wniosek może być jeden. Doszło do odkształcenia się tarcz hamulcowych. Z jakiego powodu? Przyczyną zazwyczaj jest mocne hamowanie przy skręconych kołach lub wjechanie z rozgrzanymi hamulcami w głęboką kałużę. Dobra informacja jest taka, że usterka nie oznacza poważnego uszkodzenia. Zła wiadomość natomiast jest taka, że kierowca powinien w miarę szybko udać się do warsztatu i wymienić uszkodzone elementy na nowe. To oznacza jakieś 600 do ponad 1000 zł kosztów.

Są mechanicy, którzy w takim przypadku zalecają np. dużo tańsze przetoczenie tarcz. W tym przypadku powstają jednak dwie wątpliwości. Czasami tarcze są zbyt zużyte, aby przetoczenie mogło być skuteczne – w końcu w jego czasie powierzchnia ścierna jest mechanicznie usuwana. Poza tym hamulce to jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa. A w bezpieczeństwo warto inwestować, a nie poszukiwać oszczędności.

Bicie na kierownicy. To czasami nie koła i nie hamulce

Problem z kołami lub hamulcami to głównie powody bicia wyczuwalnego na kole kierownicy. Do tego jednak przypadki znane mechanikom nie ograniczają się. A jako przykład wystarczy podać: