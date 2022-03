Powstanie tylko sześć sztuk takiej Toyoty GR Supry. GT4 50 Edition to gratka dla fanów

W niespełna dwa lata od rozpoczęcia produkcji Toyoty GR Supry GT4 dostarczono 50 egzemplarzy tego wyścigowego auta. Z tej okazji TOYOTA GAZOO Racing Europe przygotowało wyjątkową, ograniczoną do zaledwie sześciu egzemplarzy wersję specjalną GR Supra GT4 50 Edition

- chwali się Toyota w swojej oficjalnej informacji prasowej. Nie znacie GR Supry z oznaczeniem GT4? To całkiem prawdopodobne, ponieważ tej wersji nie widujemy na polskich drogach. Toyota GR Supra GT4 to profesjonalnie przygotowana wyścigówka w oparciu o model GR Supra. Odpowiada za nią europejski oddział TOYOTA GAZOO Racing Europe, a auto już udowodniło swoją wartość na wielu torach. Zgodnie z nazwą startuje w seriach GT4.

Toyota GR Supra GT4 - najważniejsze informacje

Kierowcy wystartowali GR Suprą GT4 w ponad 250 wyścigach na całym świecie, odnieśli 36 zwycięstw w swojej klasie i aż 78 razy stawali na podium.

Wyścigówka powstaje na bazie cywilnej Supry. Trzylitrowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik z pojedynczą turbiną typu Twin-Scroll ma wyjściowo 430 KM mocy. Auto wyposażone jest też w siedmiobiegową, sportową automatyczną skrzynię biegów z łopatkami przy kierownicy do zmiany przełożeń, mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu oraz sportowe zawieszenie i układ wydechowy. Przednie zawieszenie to kolumny MacPhersona, z tyłu zastosowano zawieszenie wielowahaczowe, a na obu osiach są sprężyny KW. Układ hamulcowy został wzmocniony poprzez zastosowanie wyścigowych zacisków, z sześcioma tłoczkami z przodu oraz czterema z tyłu.

GR Supra GT4 ma też klatkę bezpieczeństwa i specjalny fotel z sześciopunktowymi pasami, który spełnia wymogi FIA.

Toyota GR Supra GT4 50 Edition - dwie sztuki dla Europy

Za wyścigową Toyotę GR Suprę trzeba zapłacić 175 tysięcy euro netto. Na dokładnie tyle samo wyceniono ściśle limitowaną, okolicznościową edycję ze zdjęć. Czerwona Supra GT4 50 Edition trafi do sześciu szczęśliwców - dwóch w Azji, dwóch w USA i dwóch w Europie. Wyróżniać się będzie nie tylko kolorem, ale też oznaczeniami "50 Edition". Specjalne naklejki w złotym kolorze rozmieszczono na przednich błotnikach przed drzwiami oraz na dachu. Nabywcy otrzymają też specjalną czarną plandekę, którą można przykryć auto.

Kilka nowości pojawi się także w środku - choćby emblemat "50 Edition" na pokrętle do obsługi systemu oraz na desce rozdzielczej. Dla kolekcjonerów to nie lada gratka.

Aktualnie "zwykła" Toyota GR Supra kosztuje w Polsce 226 900 złotych za wersję Dynamic z silnikiem 2.0 Twin-Scroll Turbo o mocy 258 KM i ośmiostopniowym automatem. W aktualnym cenniku dla bazowej wersji Dynamic przygotowano jeszcze pakiet Sport, a z nim cena wzrasta do 236 900 zł. Jeśli interesuje was mocniejszy, 340-konny trzylitrowy silnik, to trzeba przyszykować 334 900 zł. Od razu dostajecie wtedy też bogatszą wersję Executive. Wszystkie kwoty wzięliśmy z najnowszego, regularnego cennika na stronie Toyoty. Całkiem prawdopodobne, że w salonie uda wam się załapać na jakieś rabaty.