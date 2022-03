Kiedy LPG się opłaca? Przy nowych cenach paliw to się diametralnie zmieniło

Więcej na temat rynku paliw, ale też kosztów eksploatacji auta przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Ceny paliw rosną. To hasło, które od kilkunastu dni rozpala wyobraźnię kierowców w Polsce. I co gorsze, obawy wcale nie są pozorne. Szczególnie że obecnie za litr benzyny 95 trzeba czasami zapłacić nawet 7 zł. Dla porównania jeszcze w grudniu zeszłego roku wartość ta była nawet o 1,5 zł niższa. A tak znaczący wzrost zawsze w Polsce prowadzi do jednego – kierowcy zaczynają patrzeć w kierunku... LPG. O ile wzrosła cena gazu i czy montaż instalacji zasilającej nim silnik będzie się opłacał? To postanowiliśmy dziś sprawdzić.

Zobacz wideo Czy grozi nam 10 zł za litr paliwa? Pytamy eksperta

Kiedy LPG się opłaca? Sprawdźmy na żywym przykładzie

Na potrzeby wyliczenia za przykład wyznaczamy Skodę Octavię II wyposażoną w idealny do gazu silnik 1.6 MPi. Zakładamy też, że auto porusza się głównie w mieście, 8-zaworowy silnik zużywa około 10 litrów paliwa, a kierowca pokonuje jakieś 1650 km miesięcznie (czyli około 20 tys. km rocznie). Przyjmujemy też, że montaż instalacji zasilającej gazem kosztuje 3 tys. zł, a ceny paliw to odpowiednio 6,86 zł za litr benzyny i 3,29 zł za litr LPG. A wynik naszego wyliczenia jest następujący:

Na początek możemy wskazać, że mamy dobrą informację dla naszego hipotetycznego kierowcy. Inwestycja w montaż instalacji LPG w Skodzie Octavii 1.6 MPi zwróci się już po 6 miesiącach eksploatacji. A to nie koniec...

Każdego miesiąca kierowca będzie oszczędzał jakieś 445 zł – benzyna kosztowałaby go 1132 zł, LPG obniży tą kwotę do nieco ponad 624 zł.

Każdego roku oszczędności sięgną 5341 zł – pokonanie 20 tys. km na benzynie kosztowałoby jakieś 13 583 zł, LPG na tym dystansie pochłonie 7491 zł.

W skrócie, w naszym hipotetycznym przykładzie montaż instalacji LPG bardzo się opłaca i to nawet w sytuacji, w której od oszczędności odliczymy okresowy przegląd instalacji LPG – wykonywany raz w roku i kosztujący jakieś 120 – 140 zł.

W kwestii LPG zdarzają się też oferty bezkonkurencyjne. Dla przykładu w nowym Dusterze za 2300 zł kierowca otrzymuje instalację, a do tego... 10 KM większą moc.

A gdy auto będzie spalać 8, a nie 10 litrów benzyny...

Na fakt wysokiej opłacalność montażu instalacji LPG w samochodzie większego wpływu nie będzie miało nawet obniżone spalanie. Bo gdy przyjmiemy, że auto potrzebuje 8 litrów benzyny na 100 km (bo kierowca porusza się nie w mieście, a cyklu mieszanym), przy zachowaniu pozostałych parametrów wyliczeń, amortyzacja nastąpi nie po 6, a 7 miesiącach. Co więcej, miesięczne oszczędności nadal będą liczone w setkach złotych. Po każdych 30 dniach w kieszeni kierowcy zostaną prawie 344 zł.

Opinie Moto.pl: Dacia Logan i Sandero z gazem. Pojechałem nimi w trasę i na działkę

Kiedy montaż LPG w aucie nie opłaca się?

Wyliczenia wyglądają bardzo optymistycznie. W tym punkcie warto jednak zadać sobie zasadnicze pytanie. Czy są sytuacje, w których montaż instalacji LPG się nie opłaca? Tak i dotyczą przede wszystkim dwóch scenariuszy. Po pierwsze o gazie powinni zapomnieć ci kierowcy, którzy jeżdżą naprawdę mało. Jeżeli ktoś wyjeżdża w swoim aucie jeden zbiornik paliwa miesięcznie, na zwrot inwestycji musiałby poczekać aż 20 miesięcy – miesięcznie korzyść sięgnęłaby bowiem zaledwie 90 zł. Po drugie nawet osoby jeżdżące dużo przed wizytą u gazownika powinny zajrzeć... po maskę!

Instalację LPG najłatwiej jest zamontować w silnikach posiadających pośredni wtrysk paliwa. W przypadku tzw. wielopunktu i układ ma prostszą konstrukcję, i wtrysk gazu może się odbywać przez 80 do 90 proc. jazdy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyniaków korzystających z wtrysku bezpośredniego. Tu podłączenie LPG sekwencyjnego zakończy się dotryskiem benzyny – co zdecydowanie ogranicza opłacalność. Pełen wtrysk gazowy to z kolei poważna modyfikacja pompy i wydatek na poziomie 9 tys. zł. Nadal nie brzmi to dobrze...

Zakładając, że silnik z bezpośrednim wtryskiem spala 10 litrów paliwa, a kierowca pokonuje nim 2 tys. km miesięcznie, montaż LPG oznacza blisko 430 zł oszczędności miesięcznie. To sporo. Jednocześnie zakup instalacji wyceniony na 9 tys. zł zwróci się dopiero po 15 miesiącach.

Instalacja najpierw musi się zwrócić. Dopiero zaczniesz realnie zarabiać

Czy 15 miesięcy to dużo? Wskaźnik amortyzacji ma kolosalne znaczenie. Tak, paliwa są obecnie drogie i na razie nic nie wskazuje na to, że mogłyby szybko wrócić do poziomu znanego z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat. Prognozowanie cen nigdy nie sięga jednak tak daleko, jak rok do przodu. Bo w tak długim czasie może się zdarzyć... wszystko – co najlepiej pokazuje obecna sytuacja. Ceny na stacjach mogą zarówno dalej rosnąć, jak i drastycznie spaść. Gdy wzrosną, wskaźnik amortyzacji poprawi się. Jeżeli spadną, czas konieczny na zwrot wydatku wydłuży się, a sam wydatek stanie pod sporym znakiem zapytania.

W skrócie, montaż instalacji LPG jest opłacalny przede wszystkim wtedy, gdy zwróci się w perspektywie kilku miesięcy. Wtedy bez względu na fakt czy po tym czasie ceny paliw wzrosną, czy spadną, kierowca i tak będzie zarabiał. Tym samym inwestycja przyniesieni zamierzony skutek.