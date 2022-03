Świetny ruch GITD. Zwolnienie z e-TOLL dla wielu kierowców to tylko początek

Więcej na temat akcji pomocy Ukrainie możesz przeczytać też w serwisie Gazeta.pl.

Działania wojenne na Ukrainie prowadzone przez Rosję uruchomiły w Polakach empatię i potrzebę niesienia pomocy. I co ciekawe, do akcji włączyli się nie tylko przeciętni Polacy, ale także instytucje. Dobrym przykładem jest chociażby GITD. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i z uwagi na konieczność szybkiego niesienia pomocy humanitarnej, transporty organizowane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce są zwolnione z opłat e-TOLL obsługiwanych przez inspektorat transportu.

Transport jest zgłaszany do GITD, a pojazd jest wyłączany w e-TOLL

Mechanizm działa w bardzo prosty sposób. Transport z pomocą humanitarną powinien zostać zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury. Stamtąd informacja trafia do GITD. W Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej przez całą dobę pracuje specjalny zespół, który na bieżąco aktualizuje bazę transportów humanitarnych, zwolnionych z opłaty w systemie e-TOLL. Po wpisaniu informacji do bazy i po pojawieniu się oznaczonego pojazdu na drogach objętych e-TOLL, przejazd odcinkami bez opłaty nie jest karany.

Zwolnienie z opłaty e-TOLL dla transportów humanitarnych jadących na Ukrainę oznacza znaczącą ulgę. Szczególnie że w przypadku pojazdów ciężkich, system elektronicznych płatności dotyczy nie tylko autostrady A2 Konin – Styków lub A4 Wrocław – Sośnica, ale w sumie aż 3,7 tys. km dróg płatnych.

Zwolnienie z opłat nie tylko w e-TOLL. A1, A2 i A4 również!

Rezygnacja z egzekwowania opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych biorących udział w transportach humanitarnych dla Ukrainy to bez wątpienia ważny krok ze strony ITD. Wcześniej na podobny zdecydowała się m.in. Autostrada Wielkopolska na A2 między Świeckiem a Koninem, AmberOne na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem czy Autostrada Małopolska na odcinku A4 między Katowicami a Krakowem. W tych trzech przypadkach zwolnione są jednak nie tylko transporty humanitarne, ale również pojazdy zarejestrowane na Ukrainie (czyli posiadające ukraińskie numery rejestracyjne).

Polskie autostrady za darmo dla obywateli Ukrainy

Zezwolenia na przewozy GITD wydaje praktycznie od ręki

Zwolnienie z opłaty e-TOLL to ważne działanie ze strony GITD. Warto jednak podkreślić, że na tym pomoc ze strony inspektoratu nie kończy się. Kolejnym i niewiele mniej znaczącym rozwiązaniem jest uproszczenie procedury uzyskania zezwolenia na przewozy w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, które są wykonywane na terytorium Polski. Wszystkie transporty humanitarne zgłoszone przez Ambasadę Ukrainy w Polsce otrzymują takie zezwolenie natychmiast po wpłynięciu zgłoszenia. ITD jest w kontakcie z ukraińskimi urzędnikami przez całą dobę. To ma zdecydowanie przyspieszyć niesienie pomocy i skrócić czas potrzebny na dotarcie transportu do celu.

Inspektorzy pamiętają też o ukraińskich kierowcach i... zbierają dary!

ITD chce przyspieszyć transporty humanitarne, ale też nie zapomina o... kierowcach ukraińskich pojazdów ciężarowych. Ci będą w trasie powrotnej do kraju utracili możliwość np. przejechania przez terytorium Białorusi. Inspektorzy wydają dodatkowe zezwolenia na zmianę trasy tranzytowej, ale także pracując w terenie, pomagają kierowcom w przejazdach przez Polskę. Dzięki temu ci są w stanie szybciej, ale i bezpieczniej powrócić do Ukrainy. Poza tym funkcjonariusze stosują wyjątkowe odstępstwa dotyczące czasu prowadzenia pojazdu.

Odstępstwa dotyczące czasu pracy kierowcy odnoszą się zarówno do osób prowadzących ukraińskie ciężarówki, jak i autobusy przewożące ukraińskich uchodźców.

GITD działa formalnie, ale i... nieformalnie. Pracownicy inspekcji włączyli się bowiem do zbiórki darów. Blisko 350 kg artykułów higienicznych, w tym dla dzieci, środków opatrunkowych, koców i ręczników dostarczyli inspektorzy. Zbiórka była organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem.