Najmocniejsza Mazda w historii marki. Hybrydowa CX-60

Mazda kontynuuje rozwój crossoverów w swojej gamie. Właśnie zaprezentowała model CX-60 przeznaczony na rynki europejski, japoński i australijski.

Dwurzędowe CX-60 jest nieco większe od modelu CX-50, który został zaprezentowany w zeszłym roku na rynki ameryki północnej. Wykorzystuje on nową, napędzaną na tylne i wszystkie koła architekturę Mazdy Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture o długości 4745 mm, szerokości 1890 mm i wysokości 1680 mm. Rozstaw osi wynosi 2870 mm.

Uwagę przykuwają ustawione pionowo reflektory przednie i światła do jazdy dziennej w kształcie litery L. Klienci będą mieli do wyboru osiem kolorów: Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Platinum Quartz, Arctic White, Rhodium White Premium Metallic, Machine Grey i Soul Red Crystal. CX-60 jest dostępny z 18- i 20-calowymi kołami.

W kabinie klienci zastaną cyfrowy zestaw wskaźników oraz 12,3’’ wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy, a także duży wyświetlacz Head-Up. Dostępny jest również oryginalny system personalizacji dla kierowcy, który na podstawie wykrywania wysokości wzroku i pozycji na siedzeniu ustawia pozycję za kierownicą, wysokość kierownicy, wysokość head-upa i lusterek bocznych.

Bagażnik ma pojemność 570 litrów, a po złożeniu na płasko tylnych siedzeń pojemność wzrasta do 1148 litrów i 1726 litrów po załadowaniu do sufitu.

Chociaż Mazda nie potwierdziła szczegółów dotyczących wszystkich rynków, wiemy, że CX-60 będzie dostępny w Europie z trzema opcjami silnika. Pierwszym z tych układów napędowych jest hybryda Mazdy typu plug-in, która łączy zmodyfikowaną wersję istniejącego wcześniej czterocylindrowego silnika benzynowego SkyActiv-G o pojemności 2,5 litra z silnikiem elektrycznym i akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. 2,5-litrowy silnik zapewnia moc 191 KM i moment obrotowy 261 Nm, podczas gdy silnik elektryczny zapewnia dodatkowe 136 KM i 250 Nm, co w połączeniu 327 KM i 500 Nm. To sprawia, że ??CX-60 PHEV jest najmocniejszym samochodem drogowym, jaki Mazda kiedykolwiek wyprodukowała.

W tej wersji auto może rozpędzić się do 100 km/h w 5,8 s., a prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h. Na napędzie elektrycznym przejechać można do 60 km.

Druga opcja układu napędowego składa się z 3 L, sześciocylindrowego rzędowego silnika benzynowego e-Skyactiv X, który współpracuje z 48-woltowym systemem mild-hybrid. Mazda będzie również sprzedawać CX-60 z 3,3-litrowym rzędowym silnikiem wysokoprężnym e-Skyactive D z 48-woltową technologią mild-hybrid. Specyfikacje tych jednostek napędowych nie zostały ogłoszone.

Obojętnie jaką wersję silnikową się wybierze, to wszystkie Mazdy CX-60 wyposażone będą w nową ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów. System i-Activ AWD również jest standardem.

Mazda również sporo zainwestowała w zawieszenie nowego modelu. Z przodu CX-60 ma podwójne wahacze i konfigurację wielowahaczową z tyłu. Ma również system Kinematic Posture Control (KPC), który stabilizuje pojazd.

Jako standardowe systemy warto wymienić np. system kamer 360 stopni, ostrzeganie przed wysiadaniem, rozpoznawanie znaków drogowych, zaawansowany inteligentny asystent hamowania w mieście z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz funkcją skrzyżowań, tylny asystent hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych, asystent utrzymania pasa ruchu i wykrywanie senności.

Cennik Modelu CX-60 zaczyna się od kwoty 229.900 zł, a dealerzy rozpoczęli przedsprzedaż od dziś z dostawą pierwszych samochodów po wakacjach.