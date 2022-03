Hennessey Mammoth 1000 radzi sobie w każdych warunkach. Na pustyni i w śniegu [WIDEO]

Amerykański tuner nagrał reklamowe wideo, w którym w głównej roli występuje jeden z najbardziej imponujących pikapów świata. Hennessey Mammoth 1000 ma do dyspozycji imponującą moc 1026 KM.

REKLAMA

Pojazd powstał na bazie popularnego w USA pikapa RAM 1500 TRX koncernu Stellantis, ale Mammoth 1000 jest jeo wyjątkowo ekstremalną wersją, która wyjechała z garażu specjalisty od takich przeróbek: amerykańskiego tunera Hennessey Performance.

Firma Johna Hennesseya specjalizuje się w modyfikacjach samochodów amerykańskich marek, których podstawowym celem jest podnoszenie ich osiągów. Oprócz tego ma w ofercie małoseryjny supersamochód własnej produkcji: Venom F5 oraz GT.

Teraz Hennessey postanowił przypomnieć o jednym ze swoich nowszych produktów. Aby to zrobić, nagrał wyjątkowy film, który udowadnia, że potężnym pikapem można szaleć w każdych warunkach: na pustyni i śniegu.

Aby to udowodnić, akcja filmu toczy się dwóch lokalizacjach, które nie mogłyby się bardziej różnić od siebie: ośnieżonych górach i wysuszonej słońcem prerii. Jedyna cecha, która je łączy to luźna nawierzchnia, która pozwala pokonywać zakręty efektownymi poślizgami.

Spod kół 1000-konnego potwora wylatują pióropusze śniegu albo piasku, ale w każdym terenie porusza się w równie skuteczny i spektakularny sposób. Oprócz mocy wynoszącej maksymalnie 1026 KM, silnik rozwija równie spektakularny maksymalny moment obrotowy o wartości 1313 Nm.

Hennessey Mammoth 1000 tu przykład ekstremalnego tuningu

Szybkiej jeździe takim potworem towarzyszy upiorne wycie sprężarki mechanicznej. To jej silnik V8 o pojemności siedmiu litrów zawdzięcza olbrzymią moc. Pozwala na rozpędzenie tego dużego i ciężkiego pojazdu do 96 km/h (60 mil/h) w 3,2 sekundy.

Pokonanie dystansu 1/4 mili, który jest podstawowym wyznacznikiem możliwości amerykańskich aut, zajmuje "mamutowi" 11,4 s. Zabawa takim autem w bezpiecznych warunkach musi być ogromną przyjemnością, ale na pewno nie jest tania.

Z Kalifornii do Europy. Specjalna edycja Mustanga na starym kontynencie [WIDEO]

Cena modelu RAM 1500 TRX po konwersji do Hennessey Mammoth 1000 zaczyna się od ponad 135 tys. dolarów, do tego może dojść koszt dodatkowych pakietów poprawiających jego właściwości terenowe.

Innym problemem noże być dostępność takich aut. Henessey oferuje gotowe samochody albo pakiety, które mogą zamówić właściciele modelu RAM 1500 TRX, ale łącznie powstanie tylko 200 takich aut.

Skoro jednak tuner Hennessey Performance nagrał ostatnio tak spektakularny film, to z pewnością w teksaskim magazynie zostało jeszcze trochę "mamutów". Teraz ich dostępność może się zmniejszyć. Nie wierzycie? To sami popatrzcie, jak bardzo do zakupu zachęca nowe wideo Hennessey.

Hennessey Mammoth 1000 fot. Hennessey