Gdzie za granicą jest potrzebna zielona karta?

Podczas wyjazdu samochodem za granicę warto sprawdzić nie tylko stan techniczny pojazdu. Kluczowe są też dokumenty! Kierowca musi mieć przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny, a także przypomnieć sobie długo niesłyszane pojęcie. Mowa o Zielonej Karcie. Czym ona jest i do czego tak naprawdę służy?

Gdzie Zielona Karta nie jest potrzebna?

Zielona Karta jest niczym innym, niż potwierdzeniem wykupienia obowiązkowej polisy OC. Skoro jednak kierowca otrzymał kwitek od swojego ubezpieczyciela podczas przedłużania OC, po co ma dodatkowo wyrabiać sobie Zieloną Kartę? Powód jest prosty. Standardowa polisa wystarczy, jednak wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz takich krajów, jak Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Gibraltar, Islandia, Monako, Wyspy Owcze, San Marino oraz Bośnia i Hercegowina. W skrócie krajów, które porozumiały się w kwestii jednolitych wzorów polis ubezpieczeniowych. Poza nimi Zielona Karta staje się absolutnym must have!

Zielona Karta: jak wygląda, ile jest ważna i ile kosztuje?

Zielona Karta jest wydawana w większości przypadków bezpłatnie. Ubezpieczyciel drukuje ją na zielonym papierze. Zagraniczna polisa jest sporządzana w języku polskim oraz angielskim lub francuskim. Dokument składa się z dwóch części przedzielonych dziurkowaną linią. To o tyle praktyczne rozwiązanie, że w razie sprawstwa kolizji, odrywa się dolny fragment i po prostu przekazuje poszkodowanemu. Zielona Karta ma termin ważności. Ten może wynosić od 15 dni do nawet 12 miesięcy.

Nie mam Zielonej Karty. Co wtedy?

Załóżmy że kierowca wybiera się poza UE, ale nie do jednego z krajów wymienionych wcześniej, a do tego zapomniał o Zielonej Karcie lub np. ją zgubił. Co wtedy? Brak potwierdzenia OC może sprawić, że kierowca nie będzie mógł przekroczyć granicy. Możliwość taka pojawi się wyłącznie wtedy, gdy prowadzący wykupi dodatkowe ubezpieczenie graniczne.

Zielona karta a wyjazd do Wielkiej Brytanii

Na koniec zastanówmy się nad jeszcze jednym scenariuszem. Co z Wielką Brytanią, która opuściła UE 1 stycznia 2021 roku? Choć nie jest to powiedziane wprost, Zieloną Kartę lepiej jest mieć przy sobie w czasie podróży na Wyspy Brytyjskie.