Ford w USA z dobrym wynikiem. W lutym zamówienia ponadprzeciętne

Ford w USA ma powody do zadowolenia. W lutym odnotowano 72 tys. zamówień. Jest to wzrost o 54 tys. w stosunku do ubiegłego roku.

Sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Forda wzrosła o 55,3 proc. względem zeszłego roku, zapewniając rekordowy start roku. Ford Pro ma na koncie sprzedaż pierwszych E-Transitów. Ford ma ponad 10.000 zamówień na ten model od różnej wielkości klientów – od małych rodzinnych firm, po wielkie koncerny, takie jak Walmart. Do końca 2023 roku firma Ford będzie dysponować globalną zdolnością produkcyjną wynoszącą 600.000 pojazdów elektrycznych (BEV) rocznie.

Ford podaje również, że trend wzrostowy widać już od kilku miesięcy. Sprzedaż zelektryfikowanych modeli marki wygląda następująco: F-150 Hybrid – 5657 egzemplarzy sprzedanych w 2022 roku, dwie wersje hybrydowe Escape (odpowiednik europejskiego Forda Kugi) – 5457, Maverick Hybrid – 5431, czy też Mustang Mach-E – 4371.

Ford wstrzymuje zamówienia na model Bronco

SUV-y i pickupy marki również sobie dają dobrze radę. Seria F przez dwa pierwsze miesiące nowego roku zwiększyła swoją przewagę nad drugim modelem w zestawieniu najchętniej wybieranych pojazdów, sprzedając o 14 345 samochodów więcej. Z kolei flagowe SUV-y Forda, które przy wzroście sprzedaży o 5,3 proc. względem analogicznego okresu 2021 r. odnotowały rekordowy początek roku, jeśli chodzi o transakcje z klientami indywidualnymi. Hitem marki pozostaje nowy Ford Bronco, który znika z salonów w ciągu zaledwie 14 dni.